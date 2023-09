Afrique: Equipe Nationale - La liste des 25 joueurs convoqués par Aliou Cissé pour l'Algérie

Aliou Cissé a annoncé ce vendredi la liste des joueurs retenus en Equipe Nationale du Sénégal pour affronter l'Algérie en match amical le 12 septembre. Exceptionnellement, cinq joueurs évoluant dans Le Golfe y figurent. Lamine Camara est aussi retenu.

Dans la nouvelle saison version 2023-2024, c'est aussi la rentrée pour l'Equipe Nationale du Sénégal de football. En ce jour de vendredi 1er septembre, Aliou Cissé a dévoilé la liste des 25 joueurs retenus pour disputer non pas la dernière journée des qualifications à la CAN contre le Rwanda mais plutôt pour affronter l'Algérie en amical, le 12 septembre au Stade Abdoulaye-Wade de Diamniadio (Dakar).

Une liste marquée par une grande nouveauté. En effet, pour la première fois depuis qu'il a été intronisé à la tête des Lions il y a plus de sept ans, le sélectionneur a fait appel à des joueurs évoluant dans les Championnats exotiques, dont en Arabie saoudite. Edouard Mendy, non convoqué depuis la Coupe du Monde au Qatar, Kalidou Koulibaly, Abdou Diallo, Sadio Mané et Habib Diallo ont été retenus.

Réclamé par le public sénégalais depuis un certain temps et notamment après ses belles prestations avec l'Equipe Nationale locale et les U20, le jeune milieu de terrain du FC Metz, Lamine Camara a été appelé pour la première fois. Un autre jeune joueur va aussi honorer sa première convocation. Il s'agit du défenseur central de l'ESTAC Troyes Abdoulaye Niakhaté, capitaine des Lions U23 en mars dernier.

La liste des 25 joueurs retenus

Gardiens : Edouard Mendy, Seny Dieng, Mory Diaw

Défenseurs : Youssouf Sabaly, Abdoulaye Niakhaté Ndiaye, Abdoulaye Seck, Kalidou Koulibaly, Moussa Niakhate, Ismail Jakobs, Abdallah Ndour, Abdou Diallo, Formose Mendy

Milieux de terrain : Pape Matar Sarr, Pathé Ciss, Idrissa Gana Gueye, Cheikhou Kouyaté, Lamine Camara, Dion Lopy

Attaquants : Krépin Diatta, Iliman Ndiaye, Sadio Mané, Habib Diallo, Ismaïla Sarr, Nicolas Jackson, Boulaye Dia