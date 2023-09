Madagascar: Pétanque - Deux médailles d'or de plus, remportées par les Malgaches

La performance de Madagascar dans la discipline de pétanque aux Jeux des Îles continue de briller avec éclat. Après avoir décroché trois médailles d'or en tête à tête homme et dame ainsi qu'en doublette mixte, la Grande île a ajouté deux médailles d'or supplémentaires à son palmarès.

L'équipe malgache a été inarrêtable dans les finales de doublette homme et doublette dames, remportant les plus hautes distinctions du podium. Dans la finale de la doublette homme, la paire composée d'Alhenj Tonitsihoarana Ulricha et de Rakotoarisoa Yves Sédrick a décroché la médaille d'or, démontrant une fois de plus l'excellence de Madagascar dans cette discipline.

La médaille de bronze est revenue au duo Rakotomamonjy Célestin et Razafimahatratra Herilantosoa, également de Madagascar. En doublette dames, c'est le duo composé de HERISOA Mamy Voninirina et RAFARASOA Marie Tahina qui a décroché l'or, ajoutant un autre succès retentissant à la liste des réalisations malgaches. Alors que les compétitions de pétanque se poursuivent, les triplettes entrent en jeu ce jour, promettant davantage de moments captivants et de fierté pour Madagascar