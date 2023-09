Madagascar: Volley-ball - Double qualification malgache pour la finale

Les deux sélections malgaches de volley-ball sont qualifiées en finale des 11es Jeux des Iles de l'Océan Indien. Comme en 2019, Madagascar est au rendez-vous des finales, mais cette fois-ci, l'ambition est grande à domicile. Les deux équipes veulent garder le titre à domicile si elles ont raté à Maurice, il y a quatre ans.

L'équipe masculine a validé son ticket pour la finale sereinement face à la sélection seychelloise. Tsiory et sa bande se sont imposés en trois sets (25-17, 25-18 et 25-17) devant les Seychellois. A aucun moment, les Malgaches n'ont jamais été inquiétés face à une machine seychelloise, peu convaincante. En finale, les hommes d'Eric Saramba retrouveront les Réunionnais, tombeurs des Mauriciens en trois sets (25-23, 25-22 et 25-21).

Suspens

Dans les hostilités féminines, le suspens a duré jusqu'au bout mais c'est finalement l'équipe malgache qui file en finale après sa victoire face à Maurice. Les protégés de Serge Eric se sont imposés par trois sets à deux. Le match a tenu en haleine le public. Le premier set a été âprement disputé et remporté à haute lutte par les Mauriciennes par 29 à 27. Les Malgaches ont répondu présentes au second en égalisant par 1 set partout à la deuxième manche par 29 à 27. Au troisième set, le mano à mano s'est poursuivi entre les deux formations.

Lalah et sa troupe enlèvent le troisième par 26 à 24. De leur côté, les Mauriciennes n'ont pas dit leur dernier mot et rattrapent les Malgaches par 2 sets partout. C'est au tie-break par 15 à 11 que les Tina Rasamison mettent fin au suspens. Madagascar croisera les Seychelles en finale dimanche au Palais des Sports. Les Seychelloises ont dominé les Réunionnaises en trois sets (25-17,25-21 et 25-21).