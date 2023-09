Madagascar: Siteny Randrianasoloniaiko candidat - Libération de tous les prisonniers politique s'il est élu président

Après avoir sillonné la Grande Ile, à travers son Mihava Tour, Siteny Randrianasoloniaiko a choisi la ville de Toleara pour faire sa déclaration de candidature.

C'est dans une euphorie totale que la population de Toleara a accueilli hier l'enfant de Tsianengeha. La marée jaune a déferlé sur la ville du Soleil qui baignait déjà dans une ambiance de fête. Au Kianja Aloalo - Sacré Coeur Tsianaloka, une foule en liesse attendait le discours de Siteny Randrianasoloniaiko.

« Après avoir obtenu la bénédiction de mes proches, des notables et des Ray aman-dReny, je déclare que je serai candidat à la présidentielle du 9 novembre », a tonné le président du Pro-Siteny et du Mihava Tour et non moins secrétaire national du Parti Social Démocrate (PSD) tout en indiquant que « Toleara est le point de départ et Iavoloha sera le point d'arrivé ». Et, une fois arrivé à bon port, Siteny Randrianasoloniaiko a promis de libérer tous les prisonniers politiques et d'arrêter toutes les poursuites visant les exilés politiques.

Réconcilier. Une rupture avec certaines pratiques politiques qui n'ont engendré que la haine anime le camp de Siteny Randrianasoloniaiko qui souhaite mettre en place un climat politique paisible favorable aux efforts de développement qu'il veut entreprendre. L'homme fort du Mihava Tour ambitionne même de réconcilier l'ancien président Marc Ravalomanana et le président Andry Rajoelina.

%

Selon lui, il est temps de mettre fin aux conflits politiques. « Je ne ferai jamais de revanche politique », souligne-t-il. En effet, durant sa déclaration Siteny Randrianasoloniaiko a martelé que le développement de Madagascar devrait se faire dans le « Fihavanana ». Toutes les idées clivantes n'ont pas de place dans la nouvelle société que Behozatse veut mettre en place.

Bonne gouvernance

En tout cas, Siteny Randrianasoloniaiko veut avoir les mains libres afin de diriger le pays à son guise. C'était ainsi l'occasion pour lui de réitérer qu'il ne reçoit aucun soutien financier de la part des entrepreneurs malgaches ou étrangers avant de donner un aperçu de son programme de société. « J'ai une vision pour développer Madagascar et cela se base sur la bonne gouvernance », enchaîne-t-il.

En effet, selon les explications de Siteny Randrianasoloniaiko, cette bonne gouvernance repose sur trois socles fondamentaux, à savoir, la décentralisation, l'Etat de droit, l'administration publique efficace et la digitalisation. De ces socles se dégagent les différentes priorités du président de l'Union Africaine de Judo.

Corruption. « Je n'ai pas d'ennemi mais je vais déclarer la guerre à la corruption », soutient Siteny Randrianasoloniaiko qui donne trois mois à tous ceux qui ont volé dans la caisse de l'Etat de rendre ce qu'ils ont pris avant que des mesures ne soient prises.

Quoi qu'il en soit, le patron du Mihava Tour avoue qu'il ne peut rien faire tout seul, il a besoin du soutien de la population pour réaliser son programme. « Je suis prêt mais tout dépend de toi », c'est d'ailleurs son slogan. L'équipe de Mihava Tour a voulu néanmoins séparer les « citrons » des « oranges » afin que la population ne tombe plus dans les erreurs. « Nous n'avons rien à voir avec Andry Rajoelina », indique le député Jean Jacques Rabenirina.