Madagascar: Nations-Unies - Signature du nouveau plan cadre de coopération pour 2024 - 2028

Continuité. Le Système des Nations Unies confirme son engagement à accompagner Madagascar vers l'émergence socio-économique.

Les deux parties ont signé, hier au Carlton Anosy, le nouveau document du Plan-cadre de coopération des Nations-Unies pour le développement durable.

Quinquennat.La continuité dans les efforts pour le développement en somme puisque ce nouveau plan va couvrir la période 2024-2028. Durant ce quinquennat, 21 entités du Système des Nations Unies travailleront aux côtés des acteurs nationaux suivant quatre priorités stratégiques. A savoir : renforcer la bonne gouvernance, l'état de droit et la sécurité ; assurer le développement du capital humain ; impulser la productivité du travail et la création d'emplois productifs pour des revenus décents et une économie compétitive ; et enfin renforcer la gestion durable, résiliente et inclusive de l'environnement et contribuer à la réalisation de la vision 2063. Il s'agit, en l'occurrence de réaliser l'ultime objectif de faire de Madagascar, un pôle économique régional, doté d'institutions fortes et stables, fondé sur une société à fort capital humain, sur une gestion optimale des ressources naturelles et sur la résilience climatique, pour un épanouissement harmonieux et durable des peuples.

Démarche participative.Le document a été signé par la ministre de l'Economie et des Finances, Rindra Hasimbelo Rabarinirinarison et le coordonnateur résident des Nations Unies à Madagascar Issa Sanogo.Validé par le Comité de Pilotage, ce Plan-cadre est la réponse commune du système des Nations Unies aux priorités nationales et aux obstacles structurels dans la voie vers la réalisation des Objectifs de développement durable à Madagascar et prend le relais du cadre de coopération actuel dès le début du mois de janvier 2024.

%

Il permet ainsi la continuité de l'engagement des Nations Unies à accompagner Madagascar, l'État malgache et sa population vers l'émergence du pays. Ce plan a été réalisé dans une démarche participative puisque le Comité de pilotage est composé de plusieurs ministres malgaches et chefs d'agence des Nations Unies coprésidents de chaque priorité stratégique du cadre, des représentants des partenaires techniques et financiers, du secteur privé et de la société civile.

Activé

La ministre de l'Economie et des Finances Rindra Hasimbelo a été très active dans l'aboutissement de ce nouveau plan cadre pour le développement. En tant que co-présidente du comité de pilotage, elle a réaffirmé l'engagement du gouvernement malgache pour l'atteinte des Objectifs de l'agenda 2030 par le biais de l'UNSDCF. Elle a souligné combien les interventions des agences des Nations Unies sont d'un soutien inestimable pour Madagascar dans le cadre de la lutte contre la pauvreté.

« Nous osons espérer que, grâce à cet appui, la population malgache, en particulier les plus démunis, commenceront à ressentir une amélioration de leurs conditions de vie », a-t-elle indiqué Elle a également réitéré « l'engagement du gouvernement à garantir une mise en oeuvre efficace et transparente des interventions ».Le représentant résident du Système des Nations Unies a fait part de l'importance du défi à relever dans le cadre de ce Plan.

« A moins de 7 ans de la date fatidique de 2030, le défi à relever est important d'autant plus que les progrès actuels, tenant compte des aléas climatiques, politiques, géopolitiques ne permettent pas de maintenir le cap ».

Et d'ajouter qu'il est « impérieux pour nous tous, ensemble, d'agir de manière plus stratégique, responsable, transparente, ouverte à la collaboration, efficiente, efficace et axée sur les résultats afin d'accélérer les progrès vers le Programme 2030 », Notons que les programmes des différentes agences du Système des Nations Unies pour 2024-2028 s'aligneront sur l'UNSDCF 2024-2028. Les éléments clés des documents de programme du PAM, du PNUD, de l'UNFPA, de l'UNICEF et de la FAO liés à ce nouveau plan-cadre ont été particulièrement présentés, hier.