Afrique de l'Est: 11es Jeux des îles de l'Océan Indien - Volet Jeunesse - Ambiance survoltée et partage culturel réussi

Le volet Jeunesse organisé en marge de la onzième édition des Jeux des îles s'est clôturé en beauté et on peut le dire dans une ambiance survoltée mercredi dernier à Arena Ivandry.

Après la participation des autres délégations de l'île Maurice, Mayotte, la Réunion et Seychelles qui ont, chacune à leur façon, portées sur scène des représentations artistiques sur le thème « Guide-moi à découvrir ton île », la délégation malgache a pour l'occasion, emmené les spectateurs dans le circuit typique que suivrait un touriste venant tout juste de débarquer au pays, dans une représentation théâtrale, mettant en scène l'arrivée à l'aéroport Ivato, la visite du centre-ville Analakely avec à la clé, l'ambiance pittoresque des marchants ambulants et des vendeurs de rue. Le scénario a également emmené le spectateur dans une aventure rocambolesque ponctuée de danses typiques de chaque province visitée à Fianarantsoa, Tuléar, Morondava, Majunga et dans l'île paradisiaque de Sainte Marie.

La pièce de théâtre terminée, une partie danses et chants a immédiatement enchaîné, surchauffant de plus belle l'ambiance de la salle. Elle commence par l'interprétation de « Tonga vahiny », une chanson de Solika qui prône l'hospitalité légendaire des Malgaches, sans oublier des chants qui mettent en avant la voix du Sud, notamment à travers la chanson de Salala, « Salakao ». Des chorégraphies de danses traditionnelles typiques des 6 provinces auxquelles les danseurs ont ajouté quelques improvisations contemporaines ont été ensuite exécutées dans la joie et l'allégresse. Toutes les délégations ont d'ailleurs été invitées à danser sur scène à la fin du spectacle, pour danser le « kilalaky ».

%

Pour définitivement clore ce volet jeunesse, les délégations ont pu visiter le Rovan'i Madagasikara Manjakamiadana, hier dans la matinée.

Objectif réussi pour le volet jeunesse, qui visait le partage culturel entre les jeunes des îles de l'océan Indien, mettant en exergue la richesse de la diversité culturelle tout en maintenant l'esprit d'unicité et le renforcement des liens d'amitié.