Madagascar: Tantely Andrianarivo - L'ancien Premier ministre est décédé, hier

Tantely Andrianarivo est décédé, hier, à l'âge de 69 ans. Il fut Premier ministre du 23 juillet 1998 au 31 mai 2002 à l'époque où Didier Ratsiraka était président. À titre de rappel, durant la deuxième République, il a exercé les fonctions de ministre d'Etat de l'Industrie, de l'Énergie et des Mines.

Avec l'avènement de Didier Ratsiraka à l'élection présidentielle de 1996, il devient ministre chargé de l'Économie et des Finances du Premier ministre Pascal Rakotomavo. Et en mai 1998, il est nommé Premier ministre. Le 27 mai 2002, le palais de Mahazoarivo a été pris de force et par la suite, le Premier ministre a été arrêté. De mai à octobre 2002, Tantely Andrianarivo a été placé en résidence surveillée.

Reconnu coupable de détournement de fonds et d'usurpation de fonction, il a été condamné à douze ans de travaux forcés et a été contraint de verser 42 milliards d'ariary, sous le régime Ravalomanana. Mais à la fin de l'année 2003, il a bénéficié d'une évacuation sanitaire. Depuis un certain temps, cet ancien Premier ministre s'est fait discret. Midi Madagasikara présente ses condoléances à la famille du défunt.