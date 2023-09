Cameroun: Les clés du scénario - L'appel à écriture déjà en cours

Portés par « the Creative Groupe Entertenmaint (CGE) » dont le slogan est « Ecrire avec de la lumière », les clés du scénario lancent un appel à participation auprès de tous les scénaristes, producteurs et réalisateurs (amateur ou professionnel du scénario), de films camerounais et de la sous-région d'Afrique centrale, à la résidence qui aura lieu du 23 octobre au 18 novembre 2023 à Yaoundé au Cameroun.

« Les clefs du scénario » est un atelier d'écriture qui favorise des rencontres entre experts et jeunes talents du continent africain et leur mise en réseau avec les plateformes professionnelles du reste du monde. Pour cela, il déploie un dispositif de formation accélérée sous forme de résidence qui s'articule sur quatre moments : la formation, l'évaluation et le suivi des projets ainsi que des auteurs. Ce parcours de formation à l'écriture offre un équilibre entre théorie et pratique dans une méthodologie de transmission du savoir-faire qui repose fortement sur l'approche du « Learning by doing ».

« Les clefs du scénario » donnent la possibilité à chaque participant de travailler sur son projet dans un environnement professionnel. Les résidents sont accompagnés tout au long de leur parcours par des professionnels à la réputation avérée et par des enseignants aguerris. Le but est de garantir chez le participant une bonne culture cinématographique primordiale dans son érection personnelle mais aussi une occasion de développer leurs projets, de se former aux techniques de présentation et d'entrer en contact avec de potentiels partenaires, afin de faciliter le financement de leurs projets.

Pour cette 1re édition, l'atelier « Les clefs du scénario » aura lieu 2 fois par an, espacé en période de 6 mois à Yaoundé, la capitale du Cameroun, ou tout autre lieu acquis pour la résidence. Pour chaque session, les organisateurs de la residence entendent sélectionner dix projets et convier les auteurs à la phase résidentielle d'incubation. Ces porteurs ou porteuses de projets seront mis(es) en relation avec des mentors pour travailler pendant et après le Laboratoire.

Sont éligibles à la résidence les projets de courts-métrages d'environ 3 à 26 minutes maximum de fiction, documentaire ou série. Les dossiers doivent être rédigés en français ou en anglais bien que l'usage d'autres langues parlées dans le film soit fortement encouragé. Tout candidat a le droit de proposer en maximum un projet par session.

Dossier de candidature: Lettre de motivation à participer à l'atelier (2 pages max), synopsis (1/2 page), 1 pièce d'identité (CNI ou passeport) en cours de validité, l'histoire du film à développer (3 pages max), CV (2 pages max). Reçu de versement des frais d'inscription est de 50 000 FCFA. L'inscription se fait en ligne à l'adresse : lesclefsduscenario@gmail.com. Le dossier est à envoyer en un fichier PDF unique, portant les mentions : Noms de l'auteur -titre du projet- mois de la session de dépôt -année.

Le dernier délai du dépôt des dossiers est fixé au 24 septembre. Soulignons que les résultats après la section seront publiés le 08 octobre 2023.