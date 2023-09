Ethiopie: L'adhésion aux BRICS joue un rôle important dans l'apport de financements et de technologies supplémentaires - Ministre d'État aux finances

<strong>Addis Ababa — L'adhésion aux BRICS jouera un rôle important en apportant à l'Éthiopie des financements, des technologies et un développement supplémentaires, a déclaré à l'ENA le ministre d'État aux finances, Eyob Tekalign.

Le ministre d'État a souligné que l'Éthiopie continuerait à travailler avec chaque pays, groupe et institution financière pour réaliser ses intérêts et ses avantages.

Selon lui, l'adhésion de l'Éthiopie aux BRICS est une opportunité supplémentaire et un moteur d'accès financier et technologique et de développement pour le pays.

M. Eyob a observé que l'économie des pays acceptés avec l'Éthiopie parmi les nombreux pays qui souhaitaient rejoindre les BRICS est importante, et que cela signifie beaucoup pour l'Éthiopie.

L'adhésion du pays "est une démonstration du statut de l'Éthiopie en Afrique et de son brillant leadership. C'est le résultat d'une forte réussite diplomatique. Il s'agit d'un événement historique majeur.

L'acceptation de l'adhésion de l'Éthiopie montre également le potentiel global, le statut et les espoirs du pays, a expliqué le ministre d'État, ajoutant qu'il s'agira d'une capacité de développement supplémentaire.

La capacité technologique de ces institutions, le financement du développement par la Nouvelle banque de développement et les relations avec notre pays "constituent une capacité et un pouvoir supplémentaires", a-t-il noté.

%

Le ministre d'État a réaffirmé que le pays est prêt à apporter au groupe des BRICS ce que l'on attend de lui et à tirer parti de ce bloc.

Rappelons que les dirigeants du Brésil, de la Russie, de l'Inde, de la Chine et de l'Afrique du Sud (BRICS) ont accepté la semaine dernière que l'Éthiopie, les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite, l'Argentine, l'Iran et l'Égypte rejoignent les BRICS.

Sa capitale étant le siège de l'Union africaine et le troisième siège diplomatique au monde, l'Éthiopie joue un rôle important sur les questions continentales et mondiales.

En outre, l'Éthiopie est la plus grande économie d'Afrique de l'Est et a enregistré une croissance économique régulière au cours des dernières années, même si elle a dû faire face à de nombreux défis.