Ethiopie: Le Conseil des ministres adopte des décisions sur diverses questions

<strong>Addis Ababa — Le Conseil des ministres, lors de sa 24e session ordinaire tenue aujourd'hui, a adopté plusieurs décisions après avoir délibéré sur des questions d'importance nationale.

Le Conseil a tout d'abord discuté de trois séries d'accords de prêts bilatéraux conclus avec le gouvernement italien concernant un prêt au développement d'une valeur de 56 millions d'euros, dont 10 millions d'euros seront alloués à l'amélioration de la chaîne de valeur ajoutée du café.

Sur ce prêt, quelque 22 millions d'euros sont destinés à la promotion de projets générateurs d'emplois et au développement agro-industriel dans les zones rurales d'Éthiopie, tandis que 24 millions d'euros seront alloués à la gestion du développement des ressources en eau dans les environs du bassin hydrographique de la rivière Awash.

Le prêt sans intérêt, assorti d'un délai de grâce de 16 ans, est remboursable sur une période de 30 ans, selon le bureau du premier ministre.

Après s'être assuré que le programme de prêt est compatible avec la politique de crédit du pays, le Conseil a approuvé à l'unanimité le document d'accord de prêt et l'a transmis à la Chambre des représentants du peuple pour approbation.

Le Conseil a également discuté de deux accords de crédit d'une valeur de 250 millions d'USD et de 50 millions d'USD, conclus avec l'Association internationale de développement.

Les fonds seront utilisés pour améliorer la qualité de l'accès à l'électricité des familles à faibles revenus dans les zones rurales d'Éthiopie et pour renforcer les capacités en matière de développement des ressources humaines. Ces prêts sans intérêt sont remboursables en 38 ans, avec un délai de grâce de six ans.

S'assurant que le projet d'accord est compatible avec la politique de crédit du pays, le Conseil des ministres a approuvé à l'unanimité le projet d'accord et l'a transmis à la Chambre des représentants du peuple.

Le Conseil a également discuté des points de l'ordre du jour relatifs à la promotion des relations extérieures.

Le projet d'accord contribuerait à renforcer les efforts déployés par la nation pour contrôler la production de drogues, renforcer les capacités des professionnels en matière de contrôle des drogues, associer efficacement la production de médicaments traditionnels à la fabrication de médicaments modernes et promouvoir un contrôle coordonné de la production de drogues dans la région.

Après avoir examiné le projet de document, le Conseil l'a transmis à la Chambre des représentants des peuples.

L'autre question examinée par le Conseil était un projet de document d'accord qui lui a été présenté concernant l'accord sur l'emploi des étrangers avec le gouvernement libanais.

Le Conseil a approuvé le document compte tenu du fait qu'il y a un grand nombre de travailleurs éthiopiens au Liban et afin d'assurer la sécurité de ces citoyens et l'opportunité de renforcer les relations diplomatiques avec le gouvernement libanais et de réaliser que la signature de tels documents est utile pour s'assurer du bien-être des citoyens et pour garantir leurs droits.

Après avoir délibéré sur le document, le Conseil l'a approuvé à l'unanimité et l'a transmis à la Chambre des représentants du peuple pour approbation finale.

Le Conseil a également été saisi d'un projet d'accord sur les accords bilatéraux entre la République de Corée du Sud et l'Inde visant à annuler l'obligation de visa pour les détenteurs de passeports diplomatiques en voyage d'affaires.

À cet égard, le Conseil a discuté d'un accord spécifique avec la Fédération de Russie concernant la coopération conjointe sur la protection des droits de brevet intellectuels sur les projets d'accords militaires et techniques.

Après avoir vérifié que le projet d'accord est conforme aux principes d'équité et de bénéfice mutuel pour les deux pays, le Conseil a approuvé le document et l'a transmis à la Chambre des représentants du peuple.

Le Conseil des ministres a également examiné un projet d'accord visant à créer l'Agence africaine des drogues.

Après avoir discuté de l'importance du projet d'accord, le Conseil a approuvé le projet d'accord et l'a transmis à la Chambre des représentants du peuple.

Enfin, le Conseil des ministres a examiné un accord commercial conclu entre le gouvernement du Pakistan et l'Éthiopie en vue de promouvoir les opportunités économiques, commerciales et d'investissement des deux pays, ainsi que l'importance attachée à la promotion des relations diplomatiques entre les deux pays et leurs positions communes sur les grandes questions internationales.

Le Conseil a approuvé à l'unanimité le document relatif à l'accord et l'a transmis à la Chambre des représentants des peuples.