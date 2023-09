Afrique: Les immortelles chansons d'Afrique - « Famille Kikuta » de Général Defao

Auteur-compositeur, talentueux danseur et chanteur à la voix admirable, le Général Defao a impacté le microcosme musical africain avec son morceau « Famille Kikuta ».

« Famille Kikuta » occupe la première place de l'album « Pitié mon amour », paru en 1995 grâce au label « Maillot Jaune » sous la référence MJ 001 CDS. Enregistrée au studio Diane-Music, mixée par Défao et Dénise, cette mélopée, chantée en solo par son auteur, raconte la souffrance de Dédé Kibuila, une femme abandonnée par Didi Kikuta, son mari, à cause d'une affaire inventée. Cette situation a ébranlé la famille Kikuta. Désormais Dédé Kibuila dont les parents sont pauvres devra assurer seule la popote, la scolarité ainsi que les soins médicaux des enfants. Son grand frère qui pouvait lui venir en aide a été incarcéré. Pour faire face à cette douloureuse réalité, Dédé optera pour la conscientisation de son homme.

« Didi a ye o bala ngai na mbongo, soki mabe benga ba famille bo solola, okimi ndako na yo, okimi bana ba yo, nani a ko bokola bango papa ya bana, zonga na ndako, to bonguisa na malembe papa ye ayoleli ». « Didi, tu m'as épousée avec de l'argent, s'il y a une faute fait intervenir les familles pour régler cette affaire, tu as fui ta maison, tu as fui tes enfants, qui donc prendra soins d'eux ? Tu es le père de ces enfants, rentres à la maison qu'on trouve la solution dans le calme ».

Dans cet album, on retrouve Luciana Demingongo au choeur, Défao exécutant le solo vocal, Guy Wanzambi à la guitare basse, Jagger Bokoko et Yves Demukuse à la guitare solo, Richa Cogna Cogna à la batterie, Azanga à l'animation. En 1996, sous la houlette de Scorpion production de Clesh Atipo Ngapy, le Général Défao et son ensemble « Big Stars » sortiront l'album « Madova Amour interdit » dans lequel on retrouvera une autre version de cette chanson sous le titre de « 2e Mi-temps Famille Kikuta». Dans ce remix, la guitare solo est assurée par Burkina fasol et l'animation par Théo Mbala.

Né le 31 décembre 1958 à Kinshasa, Défao, de son vrai nom Matumona Lulendo, a démarré sa carrière musicale dans les orchestres « Suka Movement », « Sorgo Stars » et « Somo West ». Ce dernier était basé à Inkisi-Kisantu. C'est pendant son maquis à Kisantu que le guitariste Manuaku le découvrira et lui demandera d'intégrer son orchestre, le « Grand Zaiko Wawa » en 1981. Dans cet ensemble, Défao formera un duo de choc avec Jo Poster.

En 1983, il entre dans « choc stars » avant de créer, en 1990, son propre groupe dénommé « Big Stars » dans lequel ont évolué des artistes tels que Montana Kamenga, Burkina Fasol, Kabosse, Gipson et bien d'autres. A partir des années 2000, « Big Stars » a rencontré quelques difficultés et Défao décida d'élire domicile au Kenya. De 2000 à 2016, il sort six albums qui ne connaîtront qu'un maigre succès. Décédé le 27 décembre 2021 au Cameroun, le Général Défao nous a laissé un héritage musical très riche.