Maroc: INDH - Un appui constant au développement économique local à Boujdour

Boujdour — L'Initiative nationale pour le développement humain (INDH) ne cesse, depuis le lancement de sa troisième phase par SM le Roi Mohammed VI en 2018, d'apporter un appui financier et technique constant aux jeunes porteurs de projets, en vue de contribuer au développement économique local de la province de Boujdour.

En effet, nombreux sont les jeunes issus de la province qui ont bénéficié de l'accompagnement, de l'encadrement et du financement de l'INDH, en vue de concrétiser leurs idées de projets ou de développer leurs activités dans le cadre d'une approche intégrée visant à créer de la valeur ajoutée au niveau local et à assurer la pérennité des projets.

Parmi les projets pilotes financés dans le cadre du programme d'amélioration du revenu et d'inclusion économique des jeunes, que ce soient dans l'axe lié à "l'appui à l'entreprenariat chez les jeunes" ou celui relatif à "l'appui à l'économie sociale et solidaire", figurent quatre projets de jeunes persévérants et engagés à mettre sur pied leurs propres projets.

Le jeune Badr Khitich, fondateur de la société "Al Badr Print" à Boujdour, opérant dans le domaine de l'impression textile représente un modèle concret de ces jeunes ambitieux.

Dans une déclaration à la MAP, M. Khettich (31 ans) a indiqué que sa société, fondée en mars 2022, opère dans les domaines de l'impression textile notamment sur les vêtements, les sacs du tissu, les gilets professionnels et les tenues sportives, notant que l'INDH a présenté un appui financier estimé à 100.000 DH ayant permis l'acquisition de la machine d'impression textile en plus d'autres matériels.

Le jeune entrepreneur a également souligné que la société qui emploie trois collaborateurs cible actuellement une large clientèle dans plusieurs villes telles que Boujdour, Laâyoune, Dakhla, Casablanca et même à Las Palmas, notant qu'elle ambitionne de toucher davantage de clients dans d'autres villes en développant de nouveaux produits innovants et compétitifs.

Quant au domaine d'intervention de l'INDH, il concerne l'accompagnement technique durant la phase de l'avant-création de l'entreprise et puis l'accompagnement technique et le financement lors de la phase post-création, a-t-il expliqué.

L'engagement constant de l'INDH en faveur de la promotion de l'économie sociale et solidaire, s'illustre également à travers son appui aux coopératives locales qui portent des idées de projets, émanant de filières prometteuses dans la province et ayant un grand impact sur l'emploi des jeunes et facilitant leur insertion économique.

La coopérative spécialisée dans la fabrication de barques en bois est un exemple éloquent d'une nouvelle génération de projets susceptibles de développer l'économie locale et de répondre aux besoins du chantier naval au niveau de la province.

Nécessitant un investissement total de 278.400 DH, dont 222.720 DH comme contribution de l'Initiative, le projet porte sur la construction, la réparation et la restauration de barques de pêche artisanale en bois.

"L'INDH m'a apporté le soutien financier qui m'a permis d'acquérir le matériel et l'outillage nécessaires pour la découpe et le moulage des matières premières", a souligné le président de la coopérative, Omar Labtit.

M. Labtit (35 ans) a également relevé que cette coopérative emploie cinq artisans dont deux chargés de la réparation de barques artisanales au port de Boujdour et dans les différents villages de pêche de la province.

Dans cette lignée, il a mis l'accent sur la pertinence de l'accompagnement technique assuré par la plateforme des jeunes de Boujdour durant les phases d'avant et de post-création de son projet.

Même son de cloche chez le président de la coopérative "Marbre traditionnel", Mohssine El Gouchi, qui a souligné que son projet a été mis sur pied depuis un an et demi, grâce à l'appui de l'INDH en termes d'acquisition d'équipements et matériels indispensables à l'exercice de ce métier.

Réalisé dans le cadre du 3éme programme de l'INDH sur une superficie de 90 m2, ce projet a nécessité un investissement total de 180.585 DH, dont 144.468 DH comme contribution de l'Initiative.

Pour sa part, le président de la coopérative Sud des algues marines, Abdellah Boukhriss a indiqué qu'il a bénéficié de l'appui de la 2éme phase de l'INDH en 2015 en termes d'équipements, exprimant ses remerciements et sa gratitude à l'INDH, qui lui a permis de concrétiser son rêve.

Depuis sa création en 2010, la coopérative vise à insuffler une nouvelle dynamique à l'économie locale, a fait observer M. Boukhriss, précisant que la coopérative emploie entre 30 et 50 salariés saisonniers et six autres permanents chargés de la collecte et l'emballage des algues marines.

La coopérative exploite entre 70 et 80 Tonnes par an durant les périodes où la cueillette est autorisée, a-t-il poursuivi, faisant savoir que ces algues sont exportées en état brut vers l'Espagne, le Japon, la Chine et la Corée du Sud, en plus du marché local.

Ces quatre projets ne sont que des exemples qui illustrent la philosophie de la 3ème phase de l'INDH, tournée vers le renforcement de l'esprit de l'entrepreneuriat auprès des jeunes et l'appui aux projets relevant de l'économie sociale et solidaire.

Dans ce cadre, le comité provincial du développement humain de Boujdour avait approuvé, durant la période 2019-2023, un total de 117 projets de développement au profit de 525 jeunes dont 205 des femmes, avec une enveloppe de 24,4 millions de dirhams (MDH), selon des données de la Division de l'Action Sociale (DAS) relevant de la province de Boujdour.

La plupart de ces projets, auxquels le Fonds de l'INDH a contribué à hauteur de 14 MDH, concernent différents secteurs à savoir l'agriculture (13 projets), la pêche maritime (11), l'artisanat (42), l'industrie, le commerce et services (48) et le tourisme (3), précise-t-on.

Une enveloppe d'environ 6 MDH a été allouée au financement de 59 projets dans le cadre de l'axe d'appui à l'entrepreneuriat chez les jeunes, ayant permis de créer 212 emplois, tandis que l'axe de soutien à l'économie sociale et solidaire a bénéficié d'un montant estimé à 4 MDH, en faveur de 58 projets (313 emplois).

L'INDH, au titre de sa troisième phase, a contribué de manière significative à la promotion de l'inclusion économique des jeunes au niveau de la province de Boujdour et au développement de leur esprit entrepreneurial, ainsi qu'à l'adoption d'une nouvelle génération d'initiatives génératrices de revenus et d'emplois.

L'appui apporté par l'INDH dans ce domaine est très apprécié par les jeunes porteurs d'idées de projets de cette province, qui sont animés d'une grande volonté de contribuer au développement de leur environnement socioéconomique.