Afrique: Foot - Le prodige du Barça Lamine Yamal échappe au Maroc au profit de l'Espagne

Le sélectionneur du Maroc, Walid Regragui, a indiqué jeudi 31 aout avoir approché le jeune prodige hispano-marocain du FC Barcelone, Lamine Yamal, pour le convaincre de jouer avec les Lions de l'Atlas, mais le joueur de 16 ans vient d'être sélectionné ce vendredi par l'Espagne.

Le 20 août, Yamal, le virevoltant ailier de 16 ans, est devenu le plus jeune titulaire de l'histoire du championnat espagnol après son entrée en jeu face à Cadix (2-0), avant de briller à nouveau contre Villarreal le 28 août, contribuant grandement à la victoire des Blaugranas (4-3).

Des performances qui ont attiré fortement l'attention des supporters marocains, lesquels espéraient le voir représenter les couleurs de son pays d'origine plutôt que celles de l'Espagne, dont il possède également la nationalité. « Il vient d'avoir 16 ans. Il a une décision à prendre et qui n'est pas facile », a dit le sélectionneur des « Lions de l'Atlas » en conférence de presse ce jeudi. « Le président de la fédération et moi-même avons travaillé pour que Lamine nous rejoigne. Je l'ai rencontré et on a eu une bonne discussion. On a exposé notre projet. Mais après, la décision lui revient ».

Regragui : « Nous avons fait ce qu'il faut »

Même s'il ne s'est pas publiquement prononcé sur son choix, Lamine Yamal semble se diriger à grands pas vers la Roja. Dans la journée du vendredi, il était en effet retenu dans la liste de l'Espagne présentée par le sélectionneur Luis De la Fuente en vue des rencontres de qualification pour l'Euro 2024. « Il est génial. C'est le moment de lui faire confiance », a résumé le sélectionneur espagnol en conférence de presse en parlant de Lamine Yamal. Celui-ci aura l'occasion de devenir le plus jeune joueur de l'histoire à disputer un match avec la Roja, à seulement 16 ans, dans les rencontres de qualification à l'Euro 2024 contre la Géorgie ou Chypre, les 8 et 12 septembre prochains.

Les supporters marocains seront certainement déçus de cette nouvelle, pas plus que Walid Regragui qui faisait preuve de lucidité quelques heures plus tôt. « Nous avons fait ce qu'il faut pour qu'il soit avec nous, mais après, on ne peut pas obliger un joueur à choisir le Maroc, surtout qu'il est né à l'étranger et qu'il a joué pour l'Espagne dans les catégories des jeunes ». Une phrase prémonitoire...