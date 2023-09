Ethiopie: L'adhésion de l'Éthiopie aux BRICS stimulera les IDE et accélérera le développement économique, selon un économiste chevronné

<strong>Addis Ababa — L'adhésion de l'Éthiopie aux BRICS pourrait lui être bénéfique en stimulant les investissements des États membres et en accélérant ainsi la croissance économique globale, a déclaré l'économiste principal Costantinos Berhe.

Dans une interview exclusive avec ENA, Costantinos a déclaré que les BRICS sont un conglomérat de pays avec des économies à croissance rapide, représentant plus de 40 pour cent de la population mondiale et 30 pour cent du PIB mondial, avec une position géographique stratégique et des avancées technologiques.

Sur le plan économique, l'idée principale des BRICS est de renforcer le multilatéralisme et de faire en sorte que les institutions de gouvernance mondiale soient responsables devant tous les pays indépendants et souverains, a-t-il ajouté.

Selon lui, les institutions financières internationales se sont écartées de leur mandat principal, qui est de surveiller et de financer l'économie mondiale et de construire des infrastructures pour le développement des pays en développement.

Aujourd'hui, les BRICS veulent remettre cela en question et, bien sûr, ils le font déjà, a-t-il indiqué, avant d'affirmer : "Les BRICS veulent donc mettre en place des banques de développement qui servent les pays en développement et non qui leur dictent leur loi".

La Chine a la plus grande parité d'achat au monde et a sorti un milliard de personnes de la pauvreté au cours des 30 dernières années, a déclaré M. Costantinos, qui a ajouté que "l'expérience chinoise dont peuvent bénéficier les pays en développement est tout simplement inestimable".

L'approbation de l'Éthiopie comme nouveau membre lors du 15e sommet des BRICS a été un atout pour nous, a-t-il déclaré, et il a souligné que l'Éthiopie "en bénéficierait certainement de manière importante".

"Nous avons d'énormes ressources agricoles dans notre pays, des ressources en eau, nous avons une jeune génération éduquée qui peut contribuer au développement (du pays). Ils peuvent donc venir et créer des investissements qui contribueront non seulement à notre chaîne d'approvisionnement interne, mais aussi aux exportations. Dans le même temps, ils exploiteront tous ces jeunes qui sortent des écoles professionnelles et des universités.

Le pays devrait être prêt à accueillir les investissements en s'assurant que le système administratif, jusqu'à l'échelon le plus bas, est suffisamment compétent pour pouvoir recevoir des investissements, administrer et soutenir les investisseurs avec toute l'aide nécessaire, a-t-il ajouté.

Mentionnant que l'Éthiopie doit être un pays intelligent pour les investisseurs en remplissant tous les facteurs clés tels que l'infrastructure, la sécurité, le marché des capitaux et les cadres juridiques favorables aux investissements, il s'est empressé de dire que "si nous n'avons pas les principaux piliers de l'économie de marché, nous ne pouvons pas nous attendre à ce que les investisseurs viennent et investissent dans ce pays".

En outre, il a souligné qu'il est très important de confier les secteurs clés du développement du pays à des professionnels, même en engageant des étrangers.

L'Éthiopie, qui est littéralement considérée comme le centre de l'Afrique, est l'un des pays qui ont été pris en considération par les BRICS pour de multiples raisons, a-t-il déclaré.

"Historiquement, l'Éthiopie a été le seul membre de la Société des Nations parmi les pays africains.... L'Éthiopie a été le premier membre de l'ONU... nous avons donc cette histoire derrière nous.

Par conséquent, Addis-Abeba est le centre politique et diplomatique de l'Afrique, et nous avons le plus grand nombre d'ambassades après New York (et Genève) aujourd'hui. Ces facteurs confèrent donc à l'Éthiopie un poids considérable.

En outre, au cours des 20 dernières années, le PIB de l'Éthiopie a augmenté de plus de 10 % et, bien sûr, pendant la pandémie de COVID et par la suite, il a augmenté de 6 à 7 % ; il s'agit donc d'une économie en pleine croissance.

C'est une économie majeure ; elle dispose de ressources naturelles et d'une population importante qui peut se développer très rapidement. C'est ce que les Chinois envisageraient en recommandant l'adhésion de l'Éthiopie aux BRICS", a expliqué l'économiste.

Les BRICS sont une fondation économique et sociale qui veut affirmer le multilatéralisme et développer la coopération sud-sud, a-t-il précisé.

Rien ne dit que la diplomatie internationale de l'Éthiopie à l'ONU et à l'UA doive être cohérente ; Costantinos a souligné que "nous devons maintenir notre statut de non-alliance tout au long du processus".