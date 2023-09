Rwanda: Trace Awards & Festival - Kigali accueille le festival en octobre

A l'occasion de la célébration du 20e anniversaire du groupe Trace, se tiendra du 19 au 21 octobre prochain, à Kigali au Rwanda, le lancement d'une nouvelle cérémonie de remise de prix en direct et d'un festival dénommé « Trace Awards & Festival ».

Cet événement qui est consacré aux musiciens, créateurs, entrepreneurs et réalisateurs de toute l'Afrique et de la diaspora africaine comprendra une cérémonie musicale de 3 heures qui sera diffusée en direct le 21 octobre. Elle sera précédée d'un festival culturel de deux jours conçu pour divertir et responsabiliser les créateurs de musique et les fans.

La campagne comprendra également plusieurs événements de préparation, une tournée de remise des prix, des soirées et des projections en Afrique, en Europe, aux Etats-Unis, au Royaume-Uni, au Brésil, dans l'océan Indien et dans les Caraïbes.

Notons que les Trace Awards seront diffusés en direct sur les chaînes Trace dans plus de 180 pays à travers le monde. La cérémonie de remise de prix sera également diffusée sur les télévisions partenaires de Trace et les chaînes satellite du monde entier.

Au cours de ce nouveau festival culturel, les prix récompenseront un large éventail de genres musicaux allant de l'Afrobeat au Dancehall, Afro-pop, Mbalax, Amapiano, Zouk, Kizomba, Genge, Coupé-décalé, Bongo Flava, Soukous, Gospel, Rap, Kompa, R&B et Rumba, tout en saluant quelques artistes dans un certain nombre de catégories culturelles.

Il s'avère que près de 10 000 fans de musique, musiciens, faiseurs d'opinion, créateurs de style et des influenceurs d'Afrique et du monde entier sont attendus au BK Arena pour cet événement.

« Les Trace Awards sont notre façon de célébrer le talent artistique, la vision et l'impact des musiciens et autres leaders du paysage culturel urbain avec une cérémonie hors du commun qui met en lumière et récompense leur succès et leur influence à la fois en Afrique et sur la scène mondiale. », a lancé Olivier Laouchez, co-fondateur et président exécutif de Trace.