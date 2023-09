Togo: En Maire heureux et satisfait, Gomado a communié avec les enfants !

Golfe 1 est en marche avec les enfants durant les vacances. C'est à travers la 2ème édition du projet Vacances Utiles mise en place depuis l'année dernière et qui continue par se parfaire, pour le grand bonheur des jeunes enfants.

A la clôture des quatre semaines d'activité de cette 2ème édition, qui ont été organisée sur cinq sites d'établissements scolaires du territoire communal de Golfe 1, hier Jeudi, le Maire principal de la Commune de Bè-Afédomé était allé à la rencontre des jeunes enfants et de leurs encadreurs. Des dires de ces derniers, tout s'est bien déroulé.

Que ce soit à Bè-Kpota Atchantimé, ou à Bè Dénouvimé, le Maire Joseph Gomado et sa suite ont pu s'imprégner de tout ce que les enfants ont appris. Il y va des activités intellectuelles à celles ludiques. Les Responsables ce projet à l'EPP Bè-Kpota Atchantimé, Nelia Essi Agbo, et à l'EPP Dénouvimé, François Kodjo Djadja, ont énuméré entre autres activités, les ateliers, de l'orégamie, les arbres à perle, bracelets, Jeu d'addition, de multiplication, jeu de danse de chaise, bouteilles de sable, chansons, anglais, tambours, poterie et activités sportives...

Au travers de ces activités, a confié l'une des encadreurs qui mesure déjà l'intérêt de tout ce qui a été appris, « premièrement ça leur apporte l'éveil, et de bien attaquer les exercices en classe. Et aussi de réussir leur année scolaire. Ça a été formidable ces quatre semaines. Les enfants ont été sages, ils nous ont donné beaucoup de joie ». A la suite de cette dernière, a indiqué M. Djadja, ces quatre semaines furent pour ces enfants, un moment de « se récréer et acquérir plus de connaissance et se préparer pour l'année prochaine ».

Et alors que cette édition laissait tomber ses rideaux, la co-initiatrice et coordinatrice en charge de la mise en place et suivi du projet Rose-Marie Venance n'a pas caché son « sentiment de joie ». « On les (les enfants, ndlr) a senti très très intéressés, bien dans leur peau, avec une envie de travailler, savoir, de connaitre ». Elle a avancé comme objectif premier de ce projet, la volonté d'inciter ces enfants encadrés « à se mettre à bien travailler à l'école, et faire changer leur comportement même à la maison. Et aussi, voir ce qu'ils peuvent pêcher dans ce qu'ils ont appris pour se parfaire ». Et Conclut-elle, « c'était très passionnant ».

Principal maitre d'ouvrage de ce projet, le Maire de la commune de Golfe 1 a profité de l'instant de cette cloture des activités pour communier avec les enfants avant leur retour en famille pour poursuivre les préparatifs de la rentrée scolaire 2023-2024. « Nous avons rencontré des enfants, des élèves très en joie, éveillés parce que, ils arrivent à manifester ce qu'ils ont appris.

Ces enfants nous ont dit que l'activité les avait éveillé, donné plus d'opportunité pour créer ce qu'on leur a appris », a-t-il fait constater avant de poursuivre, « la joie des enfants, c'est un pas positif pour bien préparer la rentrée scolaire. Ces enfants nous ont promis qu'ils vont partager ce qu'ils ont appris, avec leurs camarades au cours de l'année scolaire ». Il n'a pas manqué d'adresser ses sincères remerciements « aux encadreurs, les volontaires qui se sont rendus disponibles pour accompagner ces élèves ».

Le Maire Gomado fait déjà des projections sur la prochaine édition de ce projet Vacance utiles qui fait déjà des émules dans d'autres communes du Grand Lomé qui n'ont pas hésité à leur emboiter le pas. « Nous avons promis que l'année prochaine (vacances), on va renouveler, tout en innovant, aucune oeuvre humaine n'étant parfaite, nous allons renforcer les acquis et corriger les manquements, l'essentiel c'est nos enfants restent en joie et que cette joie impacte positivement le taux de réussite au niveau de notre commune », a affirmé l'élu local.

Et pour permettre à ces enfants, les 350 rassemblés sur les sites de l'EPP Bè-Kpota Atchantimé, EPP Dénouvimé, EPP Avélimé, EPP Anfamé Nord et l'EPP Klobatèmé, de mieux aborder la rentrée scolaire prévue pour le 18 Septembre prochain, la Mairie de la commune de Golfe 1 a octroyé à ces derniers des fournitures scolaires. Dans les lots, on y retrouve des cahiers, des ensembles géométrie, des crayons de couleurs, et des stylos.

Rendez-vous est donc pris pour une prochaine édition qui pourrait voir le nombre de site croître vu la forte mobilisation des enfants au premier jour de cette deuxième édition.