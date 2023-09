Gambie: L'Administration Fiscale de la Gambie (GRA) dénonce les mauvais payeurs de l'impôt sur les gains en capital

L'Administration Fiscale de la Gambie (GRA) a exprimé sa déception à l'égard des contribuables qui refusent de s'acquitter de l'impôt sur les gains en capital et de l'impôt sur les revenus de location.

Ces deux impôts représentent un défi majeur pour l'Administration Fiscale de la Gambie (GRA). Cela est insupportable et inacceptable au regard des lois fiscales, » a déclaré Mme Matty Njie Senghore, directrice adjoint de l'unité chargée de la Conformité et de la Sensibilisation des Contribuables à l'Administration Fiscale de la Gambie (GRA).

Mme Njie Senghore a déclaré lors d'un séminaire régional des contribuables avec les communautés d'affaires et les autorités provinciales tenu les 23 et 24 août 2023 à Mansakonko dans la région de Lower River que: « L'économie de La Gambie est une basée sur l'impôt, » et le paiement des impôts devrait être la responsabilité de chaque citoyen afin de s'assurer que les impôts sont versés à l'État, et ce, pour la mise en oeuvre du programme de développement national.

Selon elle, l'Administration Fiscale de la Gambie (GRA), mandatée pour collecter les recettes au nom du gouvernement, s'est rendue compte que la plupart des hommes d'affaires, qui sont impliqués dans l'agence immobilière, et les propriétaires qui perçoivent de l'argent auprès de leurs locataires « s'abstinent à ne pas payer » leur dû à l'État. « Ce sont des domaines dans lesquels le gouvernement enregistre des pertes de revenus considerables en raison du non-respect des obligations fiscales envers l'État, » a-t-elle fait remarquer.

Elle a ajouté que même si les salaires des fonctionnaires sont infimes, le gouvernement déduit les impôts de leurs salaires chaque mois. « Par conséquent, j'éprouve de la peine à saisir pourquoi les magnats des affaires qui procèdent à la vente et à l'acquisition de terrains devraient s'abstenir de payer leur juste part d'impôts à l'État, » a-t-elle élaboré.

Elle a également soulevé des préoccupations concernant le montant élevé de la somme d'argent que les propriétaires perçoivent chaque mois de leurs locataires, tandis qu'ils rechignent à payer leurs impôts à l'État. « Cela est injustifiable. »

Elle a poursuivi son discours pour annoncer que l'Administration Fiscale de la Gambie (GRA) continuerait à travailler main dans la main avec le Ministère des Ressources Foncières, par l'intermédiaire des conseils régionaux, en vue de retrouver certains de ces mauvais payeurs. « Toute personne prise en défaut se verrait infliger les sanctions prévues par les lois sur les recettes, » a-t-elle prévenu.

Selon elle, l'Administration Fiscale de la Gambie (GRA) a facilité la procédure de paiement des impôts pour toute personne exerçant une activité commerciale significative et réalisant un bénéfice de plus de deux mille dalasis.

Malgré cela, l'Administration Fiscale de la Gambie (GRA) vous permet de conduire votre évaluation et de faire ainsi votre propre déclaration et de mettre en place un plan de paiement, » a-t-elle déclaré, ajoutant: « Vous êtes autorisé à vous acquitter de vos impôts au fur et à mesure que votre entreprise réalise des bénéfices ».

Elle a également conseillé l'honnêteté aux hommes d'affaires dans leurs déclarations, « sinon, vous risquez une pénalité si vous êtes reconnu coupable d'avoir fait une fausse déclaration. »

« C'est la raison pour laquelle l'Administration Fiscale de la Gambie (GRA) vous permet de procéder à votre propre évaluation et d'établir une déclaration claire et sincère qui vous permettra demain de faire face à toute éventualité, » a-t-elle déclaré.

Selon elle, l'économie de la Gambie est basée sur l'impôt. « Les impôts doivent être payés, » afin que les États puissent réaliser des projets et des programmes majeurs, selon elle.

Pour éviter de telles sanctions par ignorance, ce qui n'est pas une excuse au regard de la loi, l'Administration Fiscale de la Gambie (GRA) a jugé opportun d'organiser des séances de sensibilisation à l'intention des autorités provinciales et des membres de la communauté des affaires sur les lois fiscales et les types d'impôts administrés par l'Administration Fiscale de la Gambie (GRA).

Elle a également déclaré qu'au fil des ans, l'Administration Fiscale de la Gambie (GRA) avait connu des recettes sans précédent, en raison de l'augmentation du niveau de conformité fiscale volontaire de la part du secteur des affaires. Mais les agences immobilières et les propriétaires ne sont pas disposés à payer leurs impôts à l'État, bien qu'ils génèrent d'énormes gains grâce à leurs activités, » a-t-elle déclaré, ajoutant : « Nous, au niveau de l'Administration Fiscale de la Gambie (GRA), nous continuerons à sensibiliser la population à la nécessité de payer des impôts pour le développement national. »

Elle a profité de l'occasion pour remercier la direction et le conseil d'administration de l'Administration Fiscale de la Gambie (GRA), ainsi que l'Agence Française pour leur soutien au séminaire d'éducation et de partage d'informations entre l'Administration Fiscale de la Gambie (GRA), les autorités provinciales et la communauté des affaires.

Mme Senghore a également déclaré: « En tant que représentants du gouvernement, il est prudent que les autorités provinciales acquièrent une bonne compréhension des lois fiscales, des processus et des procédures régissant l'administration des ressources fiscales, et ce, afin de promouvoir le respect des lois. »

Le séminaire a été organisé en vue de générer « une compréhension ainsi qu'une franche et profonde coopération » entre les autorités régionales de l'Administration Fiscale de la Gambie (GRA), de la Région de Lower River (LRR) et la communauté des affaires. Cela contribuera grandement à améliorer la discipline fiscale volontaire, parmi d'autres résultats positifs.

Contacté en vue de recueillir ses observations, le directeur général de l'Administration Fiscale de la Gambie (GRA), Mr Yankuba Darboe, qui se trouvait aux États-Unis, a déclaré qu'en ce qui concerne l'impôt sur les revenus de location, l'Administration Fiscale de la Gambie (GRA) a créé une nouvelle unité chargée uniquement de la collecte de l'impôt sur les revenus de location. « Ils ont pris leurs fonctions en janvier 2023 et nous avons réalisé une très belle recette de janvier à ce jour par rapport à l'année 2023 précédente, » a déclaré le directeur général.

Il a poursuivi pour dire: « Nous espérons que les contribuables comprendront au fil du temps la nécessite de s'acquitter de leurs impôts, car notre personnel dévoué parcourt le pays entier et visite tous les magasins et entreprises en vue d'obtenir les données et la propriété des biens afin qu'ils puissent être assujettis au paiement des loyers. »

