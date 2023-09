Afrique: « KreAfrika » 2023 - Les acteurs africains appelés à soumettre leurs candidatures

Les acteurs et professionnels de l'industrie culturelle et créative africaine sont priés de soumettre leurs candidatures en vue de prendre part au programme de formation dénommé « KreAfrika » 2023, avant le 17 septembre.

Organisé par l'Université Senghor, en collaboration avec l'Agence française de développement (AFD), Trace Academia et le fonds Heva, le projet « KreAfrika »2023 vise à « soutenir les industries culturelles et créatives (ICC) en Afrique, en tant qu'acteurs économiques, sociaux et culturels, tout en mettant en place un mécanisme de financement et de formations pour soutenir des projets sur le terrain », a-t-on noté.

En outre, ce projet permet de « soutenir et de former les professionnels africains travaillant dans le secteur des industries culturelles et créatives en Afrique et qui souhaitent améliorer leurs compétences en entrepreneuriat et découvrir des opportunités de financement pour dynamiser leurs projets créatifs, tout en favorisant ainsi les collaborations entre acteurs publics, privés et associatifs », a-t-on appris.

Par ailleurs, pour être éligible à ce séminaire, les candidats devront être citoyen et résident d'un pays africain, diriger ou avoir lancé une entreprise créative depuis au moins 3 ans, être actif dans le secteur créatif depuis au moins 3 ans et disposer d'un niveau suffisant d'expression et de compréhension de la langue de Molière. Les candidats ayant un niveau de français équivalent à B2 sont appréciés.

Pour ce faire, les candidats sont encouragés à déposer un dossier comprenant un curriculum vitae, une présentation détaillée de l'entreprise culturelle ou du candidat ainsi que son rôle (si autoentrepreneur), un portfolio comprenant leurs réalisations passées et le produit/service culturel justifiant leurs candidatures au séminaire en tant qu'entrepreneur créatif (format .doc ou .pdf accepté, les liens doivent être fournis à l'intérieur) ainsi qu'une déclaration présentant leurs attentes pour le séminaire.

Selon les organisateurs, seuls les dossiers complets seront pris en compte. Aussi, les candidats dont les dossiers auront été retenus seront informés par e-mail à l'aide de l'adresse fournie lors de la soumission de leur candidature.