Afrique: Basket - Cinq pays africains participent à la Coupe du monde

Les équipes africaines performent bien pendant la Coupe du monde de basketball 2023 qui se déroule en Indonésie et au Japon. Le Soudan du Sud a battu la Chine 89 à 69 à Manille tandis que le Cap-Vert a remporté la partie face au Venezuela 81 à 75 à Okinawa au Japon. Les deux équipes restent ainsi en lice pour une place au second tour de la Coupe du monde et dans la course à la qualification automatique de l'Afrique pour les Jeux olympiques de Paris l'été prochain.

La Côte d'Ivoire a, quant à elle, remporté son premier match en Coupe du monde face à l'équipe iranienne 71 à 69. Une victoire des éléphants qui vaut aux iraniens de sortir de la compétition après deux défaites. La lutte pour le titre va désormais mettre aux prises les 16 équipes qui se sont qualifiées pour le 2e tour de la Coupe du monde FIBA 2023. Mais les seize éliminées vont, elles aussi, disputer des matchs importants dans l'optique du Tournoi Olympique de Paris 2024. En effet, les matchs de classement pour les places 17 à 32 vont permettre d'attribuer des places aux JO et dans les Tournois de qualification olympique FIBA 2024.

Qualification directe pour le Tournoi Olympique de Paris 2024

Toutes les cinq équipes africaines ont remporté un match du 1er tour et elles aborderont toutes la suite du tournoi avec un bilan de (une victoire et deux défaites). L'Angola ou le Soudan du Sud sont assurés d'ajouter une victoire puisque les deux pays seront directement opposés dans le Groupe M.

De quoi mettre un peu de pression sur les trois autres équipes Egypte, Cap-Vert et Côte d'Ivoire engagées dans les matchs de classement. Le Cap-Vert et le Soudan du Sud ont déjà écrit l'histoire en se qualifiant pour une toute première Coupe du monde FIBA, puis en signant un tout premier succès dans la compétition. De quoi être bien lancés pour la suite. L'Angola, la Côte d'Ivoire et l'Egypte auront l'avantage d'être plus expérimentés à ce niveau.