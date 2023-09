Angola: Un séisme de magnitude 5,2 secoue Huambo

Huambo (Angola) — Un séisme de magnitude 5,2 sur l'échelle de Richter, de classe modérée, a secoué jeudi la municipalité de Cachiungo, province de Huambo, a appris l'Angop.

Selon une note de l'Institut National de Météorologie et Géophysique (INAMET), le séisme a eu son épicentre au sud/sud-ouest de la municipalité de Cachiungo, à environ 100 kilomètres de la ville de Huambo.

La note ajoute que, selon les données disponibles jusqu'à présent, le séisme n'a pas causé de dégâts personnels et a été ressenti avec une intensité maximale V (échelle Mercalli modifiée) dans la ville de Huambo.

Selon le document, le phénomène s'est produit vers 9h27, avec les différentes phases du bruit, notamment les ondes P et S, avec une amplitude maximale.

Face à l'impact sismique, qui s'est écoulé en 10 secondes, certains bâtiments de la ville de Huambo, chef-lieu de la province du même nom, ont également tremblé, mais sans aucun dommage.

Selon des sources de la Protection Civile et des Pompiers, après avoir pris connaissance de la survenance du séisme, elle a réalisé des travaux pour vérifier et évaluer les éventuels dommages résultant de cet événement, sur la base de certains points rapportés avec une plus grande intensité.

%

Il s'agit des bâtiments du Gouvernorat provincial, de l'Administration de Huambo, des délégations des Ministères de l'Intérieur et des Finances, du Commandement de la Protection Civile et des Pompiers, de l'Institut Polytechnique Moyen Epatuluko, des bâtiments d'habitation de la Coopération, ex Fapa et Angotel.

Elles soulignent que, malgré l'impact dans ces lieux, il n'y a pas eu de dégâts humains et matériels, mais dans le bâtiment de la Délégation du Ministère de l'Intérieur, étant donné le degré élevé de dégradation, il a été ressenti avec une plus grande intensité.

Elles ajoutent que dans la municipalité de Cachiungo, épicentre du séisme, l'impact de l'action a été ressenti dans les quartiers de Gomes, Sousa et Salupembe, tandis que dans la commune de Chinhama, de la même circonscription, les villages Dumbo, Savitangayala, Camuenho, Gimbe, Cata, Lombambo, Candando et Cassesse ont été affectés, sans aucun bilan de dégâts humains ou matériels également.

Parallèlement, des équipes spécialisées de la protection civile ont été constituées et dépêchées dans les zones avec une forte intensité de l'action sismique, dans le but de pouvoir constater les conséquences sur place.

Compte tenu de la panique provoquée à la population, la source de la Protection Civile et des Pompiers affirme avoir sensibilisé et conseillé aux communautés de rester calmes et d'être attentives à toutes les instructions des autorités.

La province de Huambo, située dans les hauts plateaux centraux de l'Angola, compte une population de plus de 2 700 mille habitants, répartis dans 11 municipalités.