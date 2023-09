Gabon: Axel Stophene Ibinga Ibinga salue l'initiative et la bravoure des Forces de Sécurité et de Défense du pays

C'est au cours d'un point de presse tenu ce vendredi 1er septembre 2023, qu' Axel Stophene Ibinga Ibinga, candidat indépendant à la dernière élection présidentielle a salué l'initiative prise par les Forces de Sécurité et de Défense suite aux irrégularités qu'a connu ladite élection.

Acteur politique, président du Mouvement Alternative et candidat à l'élection présidentielle du 26 août 2023, Axel Stophene Ibinga Ibinga est formel. "Je salue en mon nom, en celui de mon équipe de campagne, de tous ceux qui m'ont soutenu et qui ont porté leurs voix sur ma candidature, l'initiative et la bravoure de nos Forces de Sécurité et de Défense pour avoir habilement déjoué le Hold up électoral de l'élection présidentielle du 26 août dernier", a-t-il déclaré.

Il est revenu sur les nombreux dysfonctionnements organisationnels et matériels de ladite élection notamment les irrégularités constatées ça et là à savoir ouverture tardive des bureaux de vote, l'absence de bulletins de vote des candidats dont les miens dans plusieurs provinces. "Ce faisant, nos Forces de Sécurité et de Défense ont épargné notre beau pays le Gabon de sombrer dans un chaos social" a-t-il renchéri.

Le point de presse a été l'occasion favorable pour Axel Stophene Ibinga Ibinga de lancer un appel à la population gabonaise. "Je souhaite vivement qu'elle se joigne à nous pour formuler le voeu de voir le Comité de Transition et de la Restauration des Institutions ( CRTI) s'efforcer davantage à maintenir la protection des personnes et des biens, la cohésion sociale et qu'il puisse garantir le vivre-ensemble des Gabonaises et des Gabonais" a-t-il conclu.