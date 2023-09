Algérie: Chlef - Clôture des activités de la 1e édition des camps d'été pour jeunes

ALGER — Les activités de la 1ère édition des camps d'été pour jeunes, destinée aux stagiaires et aux diplômés des centres et des instituts de la formation et de l'enseignement professionnels, abritée par la cité universitaire de la ville de Ténès (Chlef), se sont clôturées jeudi, a indiqué vendredi un communiqué du Conseil supérieur de la jeunesse (CSJ).

Supervisant la clôture de cette édition, le président du CSJ, Mustapha Hidaoui, a tenu à saluer cette initiative qui a ouvert, a-t-il dit, "les perspectives d'un travail organisé à même de garantir une contribution durable à un encadrement meilleur des stagiaires et diplômés des centres et instituts de la formation et de l'enseignement professionnels".

Il a, en outre, indiqué que le conseil "se félicite en toute fierté de ces initiatives et appelle à intensifier les efforts de tout un chacun tendant à consolider les passerelles de communication directe pour une participation efficace des jeunes dans la vie publique et une consécration des valeurs de citoyenneté, de civisme et de principe de la démocratie participative", mettant en valeur, à ce propos, "la vraie volonté politique qui soutient de telles initiatives".

A noter que les activités des camps d'été pour jeunes sont organisées en quatre éditions prévoyant l'organisation des groupes de réflexion spécialisés et des espaces de dialogue, en sus des sessions de formation encadrées par des compétences algériennes.