Maroc: Plateforme des jeunes de Boujdour, un levier de promotion de l'employabilité et de l'esprit entrepreneurial

Boujdour — La plateforme des jeunes de la province Boujdour, mise en place dans le cadre de la 3ème phase de l'Initiative nationale pour le développement humain (INDH), constitue un véritable outil d'inclusion économique visant à promouvoir l'employabilité des jeunes de la province et stimuler leur esprit entrepreneurial.

Cette structure, réalisée par l'INDH en 2020 dans le cadre de son programme "Amélioration du revenu et inclusion économique des jeunes", en partenariat avec l'association Boujdour Moubadara, qui assure la gestion de la plateforme, offre ses services aux jeunes de la province afin qu'ils puissent développer leurs capacités et compétences personnelles et professionnelles, en plus de les accompagner pour réaliser leur rêve d'auto-entrepreneuriat et impulser une dynamique socio-économique vertueuse à l'échelle de la province.

Nécessitant un investissement de l'ordre de 1,78 millions de dirhams (MDH), cette plateforme qui s'étend sur une superficie d'environ 400 mètres carrés, a accueilli environ 1.123 jeunes depuis son lancement et accompagné 325 porteurs de projets.

Elle dispose d'espaces d'accueil, d'écoute et d'orientation, de formation et d'accompagnement pour trouver des opportunités d'emploi, d'un espace de formation, d'animation et d'accompagnement au profit des coopératives, ainsi que d'espaces de renforcement des compétences des jeunes demandeurs d'emploi.

Les domaines d'intervention de cet établissement, qui s'adresse aux jeunes de 18 ans et plus, comprennent trois axes principaux liés au soutien à l'entrepreneuriat des jeunes, à l'employabilité de cette catégorie et à l'appui aux projets relevant de l'économie sociale et solidaire.

Ainsi, les jeunes de la province de Boujdour ont bénéficié des sessions de formation dispensées par les encadrants de la plateforme portant notamment sur l'étude de faisabilité, l'étude financière et technique du projet, les procédés de commercialisation des produits, l'élaboration du business plan et l'informatique, en plus du renforcement des capacités des jeunes en langues, médias et techniques de recherche d'emploi et d'épanouissement personnel.

S'agissant de l'axe d'appui à l'entrepreneuriat, un appui financier et technique d'un montant d'environ 6 MDH a été apporté par l'INDH, durant la période 2019-2023, pour mettre en oeuvre 59 projets au profit de 212 bénéficiaires

Les services offerts par cette plateforme portent sur l'accompagnement technique pré-création des projets de 3 à 6 mois et le soutien financier plafonné à 100.000 dirhams, sachant que cet appui représente 60% du coût du projet, tandis que l'apport du porteur du projet s'élève à 40%.

S'y ajoute l'accompagnement technique poste-création des projets de 12 à 24 mois dans le cas de financement.

Quant à l'axe d'appui à l'économie sociale et solidaire, plus de 4 MDH ont été mobilisés pour la réalisation de 58 projets au profit de 313 bénéficiaires, dans le cadre du partenariat entre l'INDH, la Fondation Phosboucraa, la Fondation Mohammed V pour la Solidarité, l'Agence du Sud et le Conseil provincial de Boujdour.

Cet axe vise à soutenir l'économie sociale et solidaire dans l'objectif de valoriser et promouvoir les filières porteuses dans la province ayant un grand impact sur l'emploi des jeunes et leur intégration économique, tout en tenant compte de l'approche genre.

Les candidats admis bénéficient d'un accompagnement technique dans le domaine du développement des capacités de production (accompagnement technique dans le domaine des marques, labels de qualité et certification...), ainsi que d'un soutien financier pour les projets retenus dans la limite de 60% du coût total du projet sans dépasser le seuil de 300.000 dirhams.

Pour ce qui est de l'aide à l'employabilité, la plateforme vise l'inclusion des jeunes dans le marché du travail et le développement du parcours professionnel à la faveur de l'organisation d'ateliers sur le marché de l'emploi et du soft skills.

Dans le cadre de la mise en oeuvre de la 3ème phase l'INDH, en particulier le programme d'amélioration du revenu et d'inclusion économique des jeunes, le comité provincial du développement humain de Boujdour a approuvé, durant la période 2019-2023, un total de 117 projets de développement au profit de 525 jeunes dont 205 des femmes, avec une enveloppe de 24,4 MDH, selon des données de la Division de l'Action Sociale (DAS) relevant de la province de Boujdour.

La plupart de ces projets, auxquels le Fonds de l'INDH a contribué à hauteur de 14 MDH, concernent différents secteurs à savoir l'artisanat (42), l'industrie, le commerce et services (48), l'agriculture (13 projets), la pêche maritime (11) et le tourisme (3), précise-t-on.

En somme, la plateforme des jeunes de Boujdour contribue à la mise en oeuvre du troisième programme de l'INDH, à travers le renforcement de l'employabilité des jeunes et la facilitation de leur insertion sur le marché du travail, ainsi que le soutien à l'entreprenariat.