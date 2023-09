Angola: L'année scolaire 2023/24 commence avec plus de 180 000 élèves inscrits

Benguela (Angola) — L'année scolaire 2023/24 débutera dans la province de Benguela avec 187 mille 186 élèves inscrits, a appris ce vendredi l'Angop.

Lors du discours d'ouverture de l'année scolaire, sous le thème : "Le changement dans l'éducation commence par l'enseignant", le vice-gouverneur pour le secteur technique et les infrastructures, Adilson Gonçalves, a déclaré que 133 mille 729 élèves sont inscrits dans l'enseignement primaire. , 39 mille 543 au premier cycle de l'enseignement secondaire et 13 mille 914 au second cycle.

Concernant les enseignants, 26 215 sont disponibles pour travailler, répartis dans les dix municipalités de la province.

Parmi eux, vingt mille 871 enseigneront, trois mille quarante-neuf exerceront des fonctions administratives, deux mille 283 seront des employés du régime général et douze seront des inspecteurs.

Adilson Gonçalves a souligné la nécessité de recruter davantage d'enseignants et de personnel administratif, en raison de l'expansion du réseau scolaire.

Il a dit que l'intention de l'Exécutif est d'organiser des concours publics pour l'admission de nouveaux enseignants, afin de garantir l'éducation à tous les enfants, jeunes et adultes en âge scolaire, garantissant ainsi une meilleure offre et des opportunités éducatives pour tous les citoyens.

Concernant le réseau scolaire, il a précisé qu'il existe actuellement 953 écoles, dont 789 publiques, 75 publiques-privées et 89 privées.

%

A l'occasion, il a annoncé l'entrée en activité de dix-huit écoles supplémentaires, correspondant à 278 nouvelles salles de classe, par rapport à l'année dernière.

Selon lui, pour parvenir au fonctionnement normal des infrastructures scolaires, il est nécessaire de continuer à investir dans le secteur.

"Il est également important de souligner que le secteur de l'Éducation met en oeuvre le projet d'autonomisation des filles et d'apprentissage pour tous, financé par la Banque mondiale", a-t-il informé.

Les jeunes filles seront formées aux méthodologies de l'enseignement général, à l'éducation des jeunes et des adultes, au processus de collecte, d'analyse et de traitement des données statistiques, à la construction, à l'expansion et à l'amélioration des conditions scolaires, entre autres.