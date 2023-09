Afrique Centrale: Les femmes africaines sollicitent un soutien financier important pour l'environnement

Luanda — La secrétaire régionale de l'Organisation Panafricaine des Femmes pour l'Afrique Australe, l'Angolaise Luzia Inglês, a sollicité ce jeudi, à Luanda, un soutien financier et technologique important aux organisations des femmes du continent, afin qu'elles puissent contribuer à l'atténuation du changement climatique.

Lors de la Conférence régionale sur le changement climatique de l'Organisation panafricaine des femmes (OPM), la secrétaire a déclaré que les femmes peuvent aider le continent dans cette lutte, c'est pour cette raison qu'elles se réunissent pour discuter la question sur l'adaptation aux changements climatiques.

Luzia Inglês a déclaré qu'elles femmes portent les inquiétudes, les cris, la douleur, l'angoisse et l'appel urgent à l'action des femmes africaines, venant d'un continent confronté au changement climatique.

Selon la dirigeante, le continent est en train d'être "secoué" par ces changements, à tel point qu'il souffre de leurs effets dévastateurs comme la sécheresse, les inondations, les cyclones, les criquets, entre autres conséquences.

Ce phénomène touche principalement les femmes, c'est donc le temps d'agir, car il faut comprendre que l'environnement est un bien collectif, le patrimoine de toute l'humanité, a-t-elle souligné.

Pour Luzia English, les femmes contribuent avec 80 pour cent à la production alimentaire du continent et, lorsqu'elles sont affectées par l'impact négatif du changement climatique, elles perdent tous leurs moyens de subsistance et leurs sources de revenus.

Pour relever les défis, a-t-elle renchéri, il faut nécessairement prendre des mesures efficaces à l'égard de ce problème pour un développement équitable qui tient compte de la vulnérabilité des femmes et des filles aux conséquences du changement climatique.

La conférence, d'une journée, s'est centrée sur les opportunités commerciales dans l'agriculture suivant le plan de relance verte de l'Union africaine, comme moyen de combattre les changements climatiques et une mesure résiliente qui représente une mise en oeuvre réussie dans le secteur agricole.

La "Présentation des lignes générales du plan d'action pour la relance verte" et "Les initiatives régionales de conservation en Afrique pour la mise en oeuvre du plan d'action pour récupérer le vert, dans le domaine de l'agriculture et du changement climatique", figuraient parmi les thèmes inscrits dans l'ordre du jour.

Les thèmes sur «les politiques climatiques générales et l'impact intersectoriel du changement climatique » et «le genre et la migration» ont également été abordés lors de la réunion.

En plus de l'Angola, la réunion a été marquée par la présence de l'Afrique du Sud, du Botswana, du Lesotho, du Malawi, du Mozambique, de la Namibie, de l'Eswatini, de la Tanzanie et du Zimbabwe.

L'OPM a été créé dans le but de discuter du rôle des femmes dans la reconstruction de l'Afrique, dans la lutte contre la propagation du sida et de l'analphabétisme, ainsi que dans la promotion de la paix et de la démocratie.