Afrique: L'exemption de visa met l'Angola au défi d'améliorer l'offre touristique-AGTSA

Lubango (Angola) — L'Association des Guides Touristiques et Serviteurs Artistiques d'Angola (AGTSA) a considéré ce vendredi, à Lubango, que l'exemption de visas touristiques et d'affaires pour les citoyens du G20 et de la CPLP constitue un défi pour améliorer l'offre touristique interne, à en juger par l'afflux des voyageurs.

Se confiant à l'Angop, le président de l'AGTSA, Carlos Bumba, a affirmé que les touristes qui se sentent attirés par cette mesure auront de grandes attentes à l'égard du "nouveau", ce qui obligera à une réponse à la hauteur de ces attentes.

Il a avancé que de telles réponses passent par un plan pragmatique qui inclut la diligence et la sympathie dans les services de migration, l'amélioration de la sécurité routière, un service rapide et humaniste dans les institutions d'utilité publique et dans l'offre de base du tourisme (transport, hébergement et restauration).

Il a défendu l'amélioration de l'environnement commercial du pays, car le touriste est un investisseur potentiel, un employeur et aussi un catalyseur d'investissement, donc s'il est « accueilli », il reviendra faire des affaires, apportant une valeur ajoutée au pays.

« C'est une étape attendue depuis un certain temps et nous nous en félicitons. Les guides touristiques sont prêts et prêts à servir, accompagner, instruire, guider, offrir, vendre, promouvoir l'image de l'Angola et accueillir tout visiteur", a-t-il ajouté.

Il a lancé un défi au gouvernement, afin qu'il continue à placer le secteur du tourisme à l'avant-garde des stratégies, les yeux fixés sur la planification et l'exécution des politiques publiques, de sorte que les étapes ultérieures soient l'amélioration de l'éducation, de la santé, de l'assainissement de base et de la logistique.

Carlos Bumba a appelé la Commission Économique et de l'Economie Réelle du Conseil des Ministres à exhorter le secteur bancaire à accorder des crédits aux agents et opérateurs touristiques, un segment « oublié » par l'Avis 10 de la Banque Nationale d'Angola (BNA).

Cette mesure fait partie d'un paquet législatif visant à stimuler et relancer l'économie, qui a été présenté à l'issue de la 5ème réunion de la Commission économique du Conseil des ministres. Dans ce document, les citoyens des pays de la CPLP ou du G20 seront exemptés du paiement d'un visa d'affaires ou touristique, pour une durée maximale de 30 jours, lorsqu'ils voyagent en Angola.

Avec cette exemption, le gouvernement angolais cherche à promouvoir le tourisme, le commerce et, par conséquent, à augmenter l'emploi dans différents secteurs de l'économie.

Insérée dans l'agenda économique et dans les mesures de stimulation de l'économie nationale, la mesure a, par essence, une tendance économique et pas seulement migratoire.

La Communauté des pays de langue portugaise (CPLP) est composée de neuf États membres, notamment l'Angola, le Brésil, le Cap-Vert, la Guinée-Bissau, la Guinée équatoriale, le Portugal, le Mozambique, São Tomé et Príncipe et le Timor oriental.

Le G20 est composé de 19 pays (Argentine, Australie, Brésil, Canada, Chine, France, Allemagne, Inde, Indonésie, Italie, Japon, République de Corée, Mexique, Russie, Arabie saoudite, Afrique du Sud, Turquie et Royaume-Uni). et États-Unis d'Amérique) et l'Union européenne.