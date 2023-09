Angola: Une gouvernante veut plus de professionnalisme de la part des enseignants

Ndalatando (Angola) — La vice-gouverneur provinciale de Cuanza Norte pour le secteur politique, économique et social, Luzia Sebastião José, a exhorté les enseignants à agir avec plus de professionnalisme dans le processus d'enseignement et d'apprentissage.

La responsable, qui s'exprimait lors de la cérémonie officielle d'ouverture de l'année scolaire 2023/2024, a désapprouvé l'usage de boissons alcoolisées dans les écoles.

Elle a appelle les enseignants qui, étant conscients des violences basées sur le genre ou du harcèlement sexuel, à garantir une formation intégrale, équilibrée et complète dans toutes les dimensions et facultés de l'être humain.

La gouvernante a également évoqué la nécessité d'assiduité et de ponctualité de la part des enseignants et a demandé à la direction des écoles de redoubler d'efforts pour améliorer les performances scolaires.

La vice-gouverneur a demandé à la population d'inculquer le respect des biens publics à la nouvelle génération, en participant au processus éducatif pour un avenir meilleur et le développement économique et social des familles et du pays.

Elle a exhorté les élèves à valoriser les connaissances, à respecter leurs collègues et à préserver l'environnement, l'école et les biens publics.

%

Luzia Sebastiao José a également demandé des investissements privés pour le développement du secteur éducatif dans la province.

La cérémonie comprenait des messages du Bureau provincial de l'éducation, des étudiants, des tuteurs et des partenaires sociaux, représentés par le Syndicat des enseignants.

Les trois derniers messages portaient sur la nécessité d'améliorer les conditions de travail et sociales des enseignants et de doter les écoles de ressources techniques et informatiques pour améliorer la qualité de l'enseignement.

Cette année scolaire (2023/24), 202 écoles sont disponibles, dont 87 écoles primaires, 81 complexes scolaires, 13 collèges et 21 écoles du II Cycle, comprenant 2 223 salles de classe.

L'événement s'est déroulé sous le thème « La transformation de l'éducation commence par l'enseignant ».

Au cours de l'année scolaire 2022/2023, la province comptait 210 mille 874 étudiants inscrits dans tous les sous-systèmes éducatifs et 39 mille 586 élèves inscrits.

En ce qui concerne la réussite scolaire, 21 mille 884 élèves ont achevé l'enseignement général et professionnel.