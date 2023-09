Maroc: Focus sur l'offre territoriale et les mécanismes d'appui à l'investissement

Le Centre régional d'investissement de Tanger-Tétouan-Al Hoceima (CRI-TTA) a organisé, vendredi à Chefchaouen, une rencontre de communication sous le thème "L'Offre territoriale d'investissement et les mécanismes d'appui à l'entrepreneuriat" dans la région.

Les participants à cette rencontre, organisée dans le cadre de la 11ème édition du Festival international du cinéma de Chefchaouen, ont mis en lumière les missions du CRI et certains secteurs porteurs au niveau de la région, en plus de la présentation de la Charte d'investissement.

Ils ont également mis l'accent sur le nouveau guide du CRI sur "L'offre territoriale des opportunités d'investissement et d'accompagnement" dans la région du Nord, qui englobe une banque de projets clés en main, multi secteurs et territoires, constituée de 50 opportunités d'investissement au niveau de la région, relevant que ce guide trace une cartographie des acteurs d'accompagnement intervenant dans toute la chaîne de valeur entrepreneuriale, et ce dans une perspective d'aiguiller les investisseurs vers de nouvelles niches d'investissement et de leur faciliter l'accès, via le guichet unique virtuel d'accompagnement "Manar Al Moustatmir".

Les intervenants ont aussi mis en exergue le rôle joué par le Fonds pour l'investissement et le développement (Nor Dev), créé dans le cadre d'un partenariat entre le Conseil de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, la Wilaya de la région, l'Agence pour la promotion et le développement du Nord (APDN) et le CRI-TTA, qui vise à soutenir les entreprises, attirer les investissements et à promouvoir la création d'emploi.

%

S'exprimant à cette occasion, le directeur général du CRI-TTA, Jalal Benhayoun, a souligné que cette rencontre découle de la conviction du centre de la nécessité de soutenir les initiatives culturelles et artistiques, en tant que domaine d'investissement et de création d'emploi, et un espace d'échange d'idées et de mise en lumière des sujets qui touchent notre réalité et notre culture.

Le responsable a relevé que le CRI joue un rôle essentiel dans l'amélioration du climat des affaires et l'attraction des investissements, ajoutant que "nous nous employons à apporter le soutien et l'accompagnement nécessaires aux investisseurs nationaux et internationaux, à travers la facilitation des démarches et la fourniture des informations nécessaires, afin de contribuer à la réussite de leur expérience dans la région".

Il a noté que plus de 50 projets ont été approuvés dans la province de Chefchaouen au cours de la période 2022-2023, dans différents domaines, soulignant que ces projets d'une valeur d'environ un milliard de dirhams devront permettre la création d'environ 1.000 emplois.

M. Benhayoun a fait savoir qu'environ 120 entreprises ont été créées, jusqu'à juin dernier, dans la province de Chefchaouen, dont 41% dans le domaine du commerce et 21% dans l'hôtellerie et la restauration.

Pour sa part, Siham Benabdenbi, chef de la division d'accompagnement des investisseurs au CRI-TTA, a indiqué que cette rencontre vise à présenter les services fournis dans le cadre de l'écosystème d'investissement afin d'inciter les jeunes à créer leurs projets, notant que le CRI ambitionne, à travers son soutien à ce Festival, de mettre en exergue les potentialités de développement de la région et de renforcer son attractivité touristique.

Au programme du festival figurent la projection de plusieurs films, des ateliers de formation, une master-class sur le "Football au cinéma" et plusieurs activités sportives.