Cote d'Ivoire: Élections locales- 8 millions d'électeurs appelés aux urnes.

C’est demain 02 Septembre 2023 que les électeurs ivoiriens se rendent aux urnes pour voter leurs conseillers municipaux et régionaux. 8 millions d’électeurs sont appelés aux urnes.

Le parti du président Alassane Ouattara, le Rhdp fait face aux deux principales forces d’opposition que sont le Parti démocratique de Côte d'Ivoire-Rassemblement démocratique africain), du défunt Henri Konan Bédié décédé à seulement quelques semaines du scrutin et Parti des peuples africains Côte d'Ivoire de l’ancien président Laurent Gbagbo, créé en 2021 après son retour dans le pays. Selon les chiffres de la Commission électorale indépendante(Cei),30419 candidats concourent pour les municipales dans 201 communes, et 5 247 pour les régionales dans 31 régions.

À deux ans de la présidentielle de 2025, ce scrutin à valeur de test pour le président Ouattara, réélu en 2020 pour un troisième mandat. Ces élections interviennent également dans un moment de recomposition politique pour les forces d’opposition, dont les performances seront scrutées comme un baromètre.

Lors des dernières échéances locales en 2018, le parti du président Alassane Ouattara avait remporté 60 % des conseils régionaux et 46% des communes, se classant très largement en tête. « Alassane Ouattara, le Chef e l’Etat ivoirien tient à ses élections », selon Jean Luc Assi, ministre ivoirien de l’Environnement et du développement durable et haut cadre de La Mé, « Ces élections serviront de baromètre pour évaluer notre force politique et notre capacité de mobilisation »

%

Patrick Achi, le Premier ministre ivoirien est candidat à sa propre succession à la présidence du Conseil régional de La Mé et son épouse Florence Achi qui est tête de liste dans la commune d’Adzopé.

Dans plusieurs régions du pays des membres du gouvernement et des Dg (cas du Dg du Tresor public, Assahoré Konan Jacques par exemple) sont candidats soit à la régionale soit à la mairie. Ce face à des cadres du Pdci Rda et du Ppa-ci. Nous avons le cas de la Commune de Yopougon (District d’Abidjan) où le président de l’Assemblée nationale, Adama Bictogo est face à Michel Gbagbo du Ppa-ci et Dia Houphouët du Pdci Rda. Bref, l’opposition en pleine recomposition s’active à ne pas faire piètre figure. Ce qui suscite déjà une certaine tension dans plusieurs zones du pays.

Des incidents ont été enregistrés dans une quarantaine de localités pendant la campagne électorale des élections locales ivoiriennes qui s'est achevée jeudi dernier à minuit.

Selon un rapport intitulé « Point général de la campagne pour les élections locales 2023 » de L'Ong « Aube Nouvelle » transmis ce vendredi à la presse, pendant cette campagne électorale des municipales et régionales couplées ivoiriennes, des affiches et des panneaux d'affichage ont été vandalisés dans 25 localités dont Anyama, Bingerville, Cocody, Koumassi, Plateau, Port-Bouet, Songon, Adzopé, Azaguié, Béoumi, Bouaflé, Bocanda, Daoukro, Diabo, Duékoué et Gbon. Par ailleurs, le rapport apprend que des affrontements ont eu lieu dans quatre communes que sont Bingerville, Koumassi, Sinfra et Azaguié. En outre, « Aube Nouvelle » ajoute qu'à la suite de ces affrontements, il y a eu des « blessés légers » à Sinfra, Azaguié et Bonoua.

L'organisation a également fait savoir, dans ce rapport, que des incidents de natures diverses, ont été enregistrés dans huit autres localités dont Dioulatiédougou, Bangolo, Brobo, Daloa, Daoukro (Benanou), Divo et Yopougon.

L'Ong « Aube Nouvelle » a conclu son rapport en indiquant que la campagne électorale a été menée dans l’effervescence sur le territoire national, « sans incidents majeurs ni évènements de nature à entraver ou à perturber significativement les activités des partis politiques et des candidats ».

Toutefois, l'organisation estime que la vigilance doit rester de mise « car statistiquement, le plus grand nombre d’incidents pendant un processus électoral se produit pendant le déroulement du vote, le dépouillement, la centralisation et l’annonce des résultats ». Ce qui est très souvent le cas en Côte d’Ivoire ; même entre candidats officiels et indépendants d’un même bord politique