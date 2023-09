Angola: La BDA finance 88 projets à Bié

Cuito (Angola) — La Banque de Développement d'Angola (BDA) a déjà financé 88 projets dans la province de Bié, qui ont consommé plus de deux milliards de kwanzas, a confirmé ce vendredi, dans la ville de Cuito, province de Bié, le conseiller de cette institution, António Sozinho.

Le responsable s'exprimait à la 1ère Conférence Internationale sur les Céréales et Graines en Angola, promue par le Groupe d'Accord, en partenariat avec le Gouvernement de Bié, dans le cadre de la 4ème édition de la Foire Provinciale de la Pomme de Terre et du Maïs, inaugurée jeudi, à Cuito.

Intervenant sur le thème « Financement de la BDA au PLANAGRÃOS », António Sozinho a souligné que les projets, dans le cadre du PAC, PRODESI et Allègement économique, sont mis en oeuvre dans les neuf municipalités de cette région du centre/sud du pays.

Le conseiller a également ajouté que la banque dispose d'un financement de deux milliards 850 millions de kwanzas pour les secteurs public et commercial/agricole, pour une période de cinq ans, dans le cadre du Plan national des céréales, récemment approuvé par l'Exécutif.

De ce montant, un milliard 78 millions de kwanzas iront au secteur public, notamment dans la mise en oeuvre d'infrastructures, telles que les routes, l'énergie, l'eau, entre autres.

Le reste de l'argent pourra être canalisé vers PLANAGRÃOS, en mettant l'accent sur la culture prioritaire du blé, du riz, du maïs et du soja, avec l'objectif d'atteindre six millions de tonnes dans tout le pays.

Avec une période d'amortissement de 15 ans et des taux d'intérêt de 3 pour cent pour les agriculteurs familiaux et de 7 pour cent pour les hommes d'affaires/producteurs, la valeur se concentre également sur la construction d'infrastructures, d'unités de transformation de céréales, d'usines d'intrants, de machines et d'équipements, de services et de commerce.

La 1ère Conférence Internationale sur les Céréales et les Grains en Angola aborde des thèmes tels que « rétrospective de la production agricole-céréale avant l'Indépendance, après et actuelle », « l'importance des céréales et des grains pour la lutte contre la pauvreté et la sécurité alimentaire », « la réflexion sur les timbres fabriqués en Angola ».

Participent à l'événement, parmi diverses personnalités, le gouverneur de Huambo, Lotti Nolika, les vice-gouverneurs, les administrateurs municipaux, les producteurs nationaux et étrangers, les hommes d'affaires de différentes provinces du pays et les directeurs nationaux de différents départements ministériels.