Angola: Le PNUD approuve le programme national 2024/2028

Luanda — Le Programme National du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) pour la période quinquennale 2023-2028 a été approuvé jeudi, au siège de l'ONU, à New York, lors de la session ordinaire du Conseil exécutif de l'organisme, UNFPA, et des Bureaux des Nations Unies pour les services d'appui aux projets.

Le programme national a été formulé en étroite consultation avec le gouvernement angolais et diverses parties prenantes, notamment les agences des Nations Unies, les partenaires multilatéraux et bilatéraux, les organisations de la société civile et le secteur privé.

Selon une note de la représentation diplomatique angolaise auprès de l'ONU, le document constitue une réponse personnalisée et appropriée aux priorités nationales respectives de développement, alignée sur le cadre de coopération des Nations Unies pour le développement durable, l'Agenda 2063 de l'Union africaine, l'Agenda 2030 pour Développement durable et plan stratégique du PNUD 2022-2025.

Le programme repose sur le principe de ne laisser personne de côté et d'atteindre en priorité les plus défavorisés, avec trois thèmes sous-jacents : renforcement de la résilience, gouvernance, innovation stratégique, numérisation et financement du développement.

Selon la note, le programme national se concentre sur la diversification économique inclusive, l'utilisation durable des ressources naturelles, l'action climatique et la réduction des risques de catastrophe ; améliorer la santé et le bien-être ; et des institutions responsables, une gouvernance démocratique et un État de droit.

Dans son discours, le Représentant permanent adjoint de la Mission angolaise auprès des Nations Unies, Mateus Luemba, a déclaré que le document reflète fidèlement les priorités et les aspirations du Plan de développement stratégique à long terme de l'Angola, dans lequel le Gouvernement s'engage à travailler avec les partenaires internationaux pour atteindre ces objectifs.

Il a considéré que le Programme national fournit un cadre global et prospectif pour relever ces défis clés et construire un avenir plus prospère et plus durable pour le peuple angolais.

"Ils souligne la nécessité de promouvoir la croissance économique et la création d'emplois, d'améliorer l'accès à l'éducation et aux soins de santé, de renforcer les institutions démocratiques et de protéger l'environnement et les ressources naturelles qui sont si vitales pour l'avenir de notre pays", a ajouté le diplomate.

Mateus Luemba a reconnu que les défis auxquels le pays est confronté ne sont pas exclusifs, mais partagés par de nombreux pays africains et du monde entier, et il travaille en étroite collaboration avec des partenaires internationaux, en vue de construire un avenir meilleur pour tous.

