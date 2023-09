Angola: Le pays compte 568 produits fabriqués localement

Cuito (Angola) — L'Angola compte 568 produits fabriqués localement, dans les domaines de l'agriculture, de l'industrie, du commerce, de la pêche, de l'agro-industriel, de l'élevage et autres, constituant une marque positive et une valeur ajoutée dans la réduction des importations dans le pays.

L'information a été rendue publique ce vendredi, dans la ville de Cuito, province de Bié, par le président du Conseil d'administration (PCA) de l'Institut national d'appui aux petites et moyennes entreprises (INAPEM), João Hossi, dans son intervention à la 1ère Conférence internationale sur les céréales et les grains en Angola.

Abordant le thème « réflexion sur les timbres fabriqués en Angola, João Hossi a avancé les avantages de la certification de ces produits, pour le bénéfice des citoyens.

Pour cette raison, il a appelé les consommateurs nationaux à soutenir les hommes d'affaires qui parient sur les produits fabriqués en Angola, en les achetant, afin de stimuler l'économie nationale.

João Hossi a confirmé que ces produits peuvent être trouvés dans les hôtels, les restaurants, les aéroports, divers rayons commerciaux, les marchés formels et informels.

Cette 1ère Conférence Internationale sur les Céréales et les Grains, promue par le Groupe d'Accord, en partenariat avec le Gouvernement de Bié, se déroule dans le cadre de la 4ème Édition de la Foire Provinciale de la Pomme de Terre et du Maïs, ouverte depuis jeudi, dans la capitale de Bié.

Au cours de l'événement, des sujets tels que "rétrospective de la production agricole et céréalière avant l'indépendance, après et actuelle", "l'importance des céréales et des graines pour lutter contre la pauvreté et la sécurité alimentaire", "la réflexion sur les timbres fabriqués en Angola".

Il y a aussi des sujets liés aux « innovations, tendances et nouvelles technologies dans la production de céréales et grains », « réalités, opportunités et défis de l'investissement dans la production de céréales et grains en Angola », l'agriculture familiale résiliente : adaptation au changement climatique dans la production durable de céréales et de grains ».

D'autres sujets sont « le rôle des instituts de recherche, leur contribution à l'augmentation de la production de céréales et de grains » et le rôle du Fonds de garantie et de crédit dans l'économie nationale ».

L'événement réunit des conférenciers nationaux et internationaux tels que le directeur de l'Institut de recherche agricole, João Ferreira, la directrice de l'Institut national des céréales d'Angola, Maria Garção, l'administrateur de la BDA, Arsénio Satyohamba, le chercheur angolais André Sinela, le consultant américain Waka Waka et le responsable de la société brésilienne de recherche agro-pastorale « Embrapa », Lauro Moreira.

Participent à l'événement, parmi diverses personnalités, la gouverneur de Huambo, Lotti Nolika, les vice-gouverneurs, les administrateurs municipaux, les producteurs nationaux et étrangers, les hommes d'affaires de différentes provinces du pays et les directeurs nationaux de différents départements ministériels.