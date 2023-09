Angola: Une gouvernante pour une plus forte implication des femmes dans le processus de paix

Luanda — La ministre de l'Action sociale, de la famille et de la promotion de la femme, Ana Paula do Sacramento Neto, a fait appel, ce vendredi, à une plus forte implication des femmes dans les processus ou missions de paix et de sécurité en Afrique et dans le monde.

Lors de la Conférence sur le rôle de la femme dans la construction de la paix et de la stabilité en Afrique, la gouvernante a encouragé les femmes de s'investir dans la formation et le renforcement des capacités, en particulier les jeunes, en matière liés au processus de construction et de maintien de la paix, de la sécurité et de la résolution des conflits armés.

"Le monde moderne reconnaît également que les femmes et les jeunes filles sont des facteurs dispensables dans la lutte visant la stabilité, la sécurité, la prospérité et le développement durable des familles, des sociétés et des pays", a-t-elle souligné.

Ainsi, a-t-elle ajouté, dans tous les domaines, il est notable une forte préoccupation sur la conscientisation et le débat autour de la promotion de participation des femmes et des jeunes filles à la vie politique, économique et sociale, mais aussi à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes.

Pour les mêmes raisons, la ministre a jugé utile d'accorder une plus forte chance aux femmes de participer dans les principaux organes de décision, notamment politique, économique, sociale et culturel de leurs pays.

%

Selon la dirigeante, il faut protéger et préparer les enfants et les jeunes africains à une culture de paix et de tolérance, à travers l'éducation et la formation continue.

Il faut également transmettre à la population les connaissances sur la prévention et la résolution des conflits sur la base du dialogue, comme le recommande l'Agenda africain 2063, a-t-elle conclu.

La conférence a été organisée par la Ligue angolaise d'amitié et de solidarité avec les peuples (LAASP), en sa qualité de vice-présidente du Conseil mondial de la paix.

Placé sous le thème « Femmes, paix et sécurité en Afrique », l'événement a réuni des femmes de différents départements ministériels nationaux et internationaux.