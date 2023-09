Afrique: Foot/Mondial - L'Angola fait ses débuts de qualification contre Cap-Vert

Luanda — L'équipe Nationale de football commence la qualification pour la Coupe du Monde 2026 face au Cap-Vert, dans un match qui se disputera dans la ville de Praia, entre le 13 et 21 novembre de cette année.

Inséré dans le Groupe D, l'Angola jouera son deuxième match à l'extérieur, cette fois face Mauritanie, selon le tirage au sort de la FIFA.

La troisième et quatrième journée se joueront entre le 3 et 11 juin 2024, l'Angola accueillant Eswatini et le Cameroun.

Les cinquième et sixième journées sont prévues entre les 17 et 25 mars 2025, au cours desquelles l'Angola affronte la Libye et le Cap-Vert, respectivement, ce dernier match marquant le début du deuxième tour.

Lors de la septième journée, les "Palancas Negras" affronteront à "domicile" la sélection de la Libye, et pour la huitième journée, ils accueilleront la Mauritanie entre 1er et 9 septembre.

La phase de qualification pour le Mondial se termine en octobre 2025, lorsque l'Angola mesureta ses forces avec l'Eswatini, pour la neuvième journée.

L'équipe nationale clôture l'étape de qualification à l'extérieur, face au Cameroun.

La Coupe du monde de 2026 aura lieu dans trois pays, notamment le Canada, le Mexique et les États-Unis.

L'Angola, rappelons, a participé à une phase finale de la Coupe du Monde 2006, en Allemagne.