Angola: Le pays produit plus de 400 000 tonnes de gaz butane par an.

Luanda — L'Angola produit 420 mille tonnes de gaz butane par an, un chiffre supérieur à la capacité de consommation du marché national, a déclaré jeudi, à Luanda, le secrétaire d'État au Pétrole et Gaz, José Barroso.

Intervenant en marge de l'atelier sur "Tout sur le gaz butane", il a dit que 90% de la production provenait de la société Angola-LNG, six pour cent de la Sonangol (raffinerie de Luanda) et quatre pour cent de la Chevron (qui approvisionne exclusivement la province de Cabinda).

Selon le directeur, la production, qui rend l'Angola autosuffisant, concentre environ 80% de la consommation dans sept provinces du pays, sans toutefois les mentionner.

Pour cette raison, le secrétaire d'État a indiqué que le ministère élaborait des stratégies pour étendre l'utilisation de ce produit sur tout le territoire national, en vue d'atteindre toutes les familles, en plus du but de protéger l'environnement, évitant ainsi le renversement des arbres et contribuant à la conservation des plantes.

Le secrétaire d'État a fait savoir que les bâtiments en construction, à partir de quatre étages, sont obligés, par le décret exécutif n° 83/15 du 3 mars, d'avoir du gaz butane, mais, dans de nombreux ouvrages à travers le pays, il y a un très petit nombre qui se conforme aux dispositions légales.

Interrogé sur l'exportation du gaz butane, José Barroso a expliqué que la priorité est de servir le marché national, les excédents étant exportés notamment vers la République démocratique du Congo (RDC) et le Congo.

Selon le secrétaire d'État, le gaz butane nécessite des investissements dans plusieurs domaines, notamment dans le circuit de production, de commercialisation et de distribution.

Selon le dirigeant, l'Angola a "environ 5 millions de bouteilles en circulation et 75 pour cent d'entre elles sont en mauvais état".

À cet égard, le pays a besoin d'une usine de bouteilles et de nouvelles installations pour le reconditionnement et la requalification de ces conteneurs.

"Des usines d'équipements et d'accessoires, ainsi que des entrepôts et des centres de distribution décentralisés localement sont nécessaires pour vendre dans toutes les localités du pays", a-t-il affirmé.

Le responsable gouvernemental appelle les hommes d'affaires et les investisseurs à investir dans le secteur commercial du gaz butane, où seules cinq entreprises dominent le marché de la distribution à travers le pays.

Pour sa part, l'inspecteur de l'Institut de régulation des dérivés pétroliers (IRDP), Amilton da Silva, comprend également que le pays a besoin de plus de nouveaux opérateurs pour stimuler la diffusion du gaz butane.

Parlant de « Réglementation, inspection et caractérisation du segment du gaz », il considère l'extension de la chaîne de valeur du gaz butane comme essentielle pour atteindre l'efficacité dans la production d'équipements et d'accessoires, la distribution et la commercialisation.

Selon le responsable, l'Angola dispose d'une capacité de stockage terrestre de 11.727 tonnes (ce qu'il considère comme petit), avec 19 centres de remplissage et quatre terminaux, notamment à Cabinda, Luanda, Benguela et Namibe.

Interrogé sur le mauvais état des bouteilles de gaz, l'inspecteur a répondu que cela était dû au fait qu'il n'y avait en Angola qu'une seule unité de fabrication et de requalification de bouteilles, soulignant qu'entre 2022 et le premier semestre de 2023, il n'y avait pas de requalification, seulement de la production, d'où le nombre élevé de bouteilles endommagées sur le marché national.

Le gaz butane, connu sous le nom de gaz de cuisine, également connu sous le nom de pétrole liquéfié, est obtenu par le raffinage du pétrole brut et le traitement du gaz naturel.

L'atelier « Tout sur le gaz butane » a été organisé par l'Institut de réglementation des dérivés pétroliers (IRDP).

