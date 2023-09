Angola: Ouverture prochaine du Salon d'Innovation Technologique à Luanda

Luanda — La 14ème édition de la Foire d'Innovation Technologique de l'Institut des Télécommunications (FITITEL 2023) s'ouvre jeudi 7, à Luanda, dans le but de diffuser les Technologies de l'Information et de la Communication (TIC) dans différentes couches sociales.

L'événement, d'une durée de trois jours, vise également à démontrer à la société et aux entreprises des TIC les compétences acquises par les étudiants de l'Institut des Télécommunications (ITEL), avec la présentation du potentiel entrepreneurial des nouvelles startups, généré à partir des projets exposés.

Selon un communiqué de presse auquel l'Angop a eu accès, cette édition a pour devise "L'innovation technologique, au service de la sécurité routière", inspirée par la vision de l'Union internationale des télécommunications (UIT).

Organisé par l'ITEL et avec le soutien du Ministère des Télécommunications, des Technologies de l'Information et de la Communication Sociale (MINTTICS), cette année plus de quatre mille visiteurs, 80 exposants et 40 projets sont attendus.

Plus de 20 intervenants et la participation de 10 entreprises sont également prévus, un nombre égal de startups seront exposées, 10 conférences seront organisées et cinq cours de courte durée seront proposés.

Le rapport explique que l'événement repose sur trois piliers fondamentaux, notamment la créativité et l'innovation, l'expérience des participants et la transformation des idées en produits/solutions.

FITITEL 2023, en plus d'être une vitrine des expériences et des compétences des élèves de l'ITEL, est également un point de convergence entre technologie, divertissement et entrepreneuriat.

La note indique que l'acte comportera un espace créatif, où « l'imagination prend vie. Ici, les esprits créatifs se réunissent pour expérimenter, prototyper et matérialiser des idées qui peuvent façonner l'avenir.

Il y aura également une exposition de startups dirigées par des anciens de l'ITEL pour mettre en valeur le succès et le potentiel des projets fondés par eux, démontrant l'application pratique des connaissances acquises et représentant le dynamisme de l'écosystème entrepreneurial de l'institution.

FITITEL est un événement annuel organisé par l'Institut de Télécommunications, qui offre depuis plus d'une décennie une plate-forme pour l'exposition des réalisations académiques.

Connue à l'origine sous le nom de « Foire ITEL », la célébration s'est transformée en 2010 en Foire d'innovation technologique de l'ITEL, marquant un moment charnière puisqu'elle a été présentée sur la Place de l'Indépendance (Praça da Independência).

AC/SB