Angola: L'année scolaire commence avec plus de huit millions d'élèves

Malanje (Angola) — Huit millions 933 mille 125 élèves de l'enseignement général et universitaire fréquenteront cette année scolaire et académique 2023/24, les sous-systèmes général et universitaire du pays, a informé vendredi, à Malanje, la ministre d'État chargée du secteur social , Dalva Ringote.

Intervenant lors de la cérémonie nationale d'ouverture de l'année scolaire, la gouvernant a souligné qu'un million 560 mille 308 apprenants entrent pour la première fois dans le système éducatif, soit 17,5 pour cent.

La gouvernante a dit qu'il y a 103.216 salles de classe, soit une augmentation de 2.955 par rapport à la dernière année scolaire.

Dalva Ringote a souligné l'expansion du réseau scolaire et l'octroi de bourses comme étant au centre de l'attention.

En ce qui concerne les écoles, a-t-elle précisé, 13 mille écoles sont disponibles, plus 353 nouveaux établissements, par rapport à l'année dernière.

Appel d'offres public

D'autre part, Dalva Ringote a annoncé la tenue, cette année, d'un appel d'offres public pour l'admission de 11.787 nouveaux enseignants.

Elle a ajouté que l'Exécutif envisage toujours d'accorder une attention particulière à l'éducation spéciale et à l'éducation inclusive des enfants handicapés dans le sport scolaire.

Dans ce domaine, elle a indiqué qu'on envisage de développer la pratique régulière du sport dans les écoles, ce qui impliquera l'adoption de modèles plus adaptés à la réalité actuelle du secteur.

L'alphabétisation et l'éducation des jeunes adultes pour réduire le taux d'analphabétisme est un autre pari, selon la ministre d'État, surtout pour les adultes et les communautés.

D'autre part, Dalva Ringote a réitéré l'appel du gouvernement pour le bon usage des moyens de communication, en particulier Internet, de manière à contribuer à l'éducation des personnes, principalement des jeunes, au lieu de servir de voie à la marginalité et à la diffamation, la calomnie et d'autres actes contre la réputation des personnes et des organismes de l'État.

À son tour, le gouverneur de Malanje, Marcos Nhunga, a estimé que l'éducation dans la province a connu des améliorations considérables dans plusieurs directions, ce qui permet l'émergence de plus en plus de nouvelles infrastructures et l'inclusion d'un plus grand nombre d'enfants et de jeunes dans le système éducatif.

Dans ce sens, il a fait savoir que cette année, la province compte 371 écoles, totalisant 4.299 salles de classe, soit une augmentation de 18 écoles par rapport à l'année scolaire 2022/2023, malgré le déficit persistant dans ce domaine.

Il a indiqué que 420 mille 987 élèves sont inscrits, avec une augmentation de 36 mille 753 par rapport à l'année dernière.

Par ailleurs, il a annoncé l'entrée en activité de 14 nouvelles écoles pour cette année scolaire, comprenant un total de 145 salles de classe, pour accueillir 13 mille 50 nouveaux élèves, l'accent étant mis sur l'enseignement primaire, ainsi que 19 autres en construction dans le cadre du Plan Intégré d'Intervention dans les Municipalités (PIIM).

L'acte d'ouverture de l'année scolaire a été marqué par des messages des étudiants et des enseignants, ces derniers qui ont demandé plus d'attention de la part de l'Exécutif aux problèmes sociaux et autres auxquels la classe est confrontée, sous peine de compromettre le fonctionnement du secteur éducatif et du système enseignement/apprentissage.

Organisé sous le thème « La transformation de l'éducation commence par l'enseignant », l'événement a eu lieu en présence de la ministre de l'Éducation, Luísa Grilo, des secrétaires d'État, des députés, entre autres personnalités et agents éducatifs de la province.