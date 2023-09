Maroc: INDH - La plateforme des jeunes de Sidi Ifni promeut l'intégration économique des porteurs de projets

Sidi Ifni — La plateforme des jeunes de Sidi Ifni, réalisée dans le cadre la 3ème phase de l'Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH), constitue un véritable espace d'orientation et d'accompagnement des jeunes, des coopératives et des petites entreprises, porteurs d'idées et de projets innovants.

Cette plateforme, mise en oeuvre dans le cadre du troisième programme de l'INDH relatif à l'amélioration des revenus et à l'inclusion économique des jeunes, s'érige constitue un pilier fondamental pour l'intégration économique des jeunes de la province, en renforçant leur sens entrepreneurial et leurs compétences personnelles, et leur accompagnement pour la concrétisation de leurs idées en projets économiques.

Depuis son ouverture le 18 mai 2021, la plateforme a attiré plus de 650 personnes porteuses d'idées de projets, dont des jeunes (entre 18 et 45 ans à la recherche d'opportunités d'emploi), des coopératives et des petites entreprises de la province qui souhaitent bénéficier d'un accompagnement en matière d'entrepreneuriat et de montage de leurs propres projets.

Trois partenaires assurent le fonctionnement de cet espace, à savoir l'association "Moubadarates pour le développement humain et l'intégration sociale" (gestion et logistique), un bureau d'études (accompagnement des porteurs de projets par l'accueil, l'écoute, l'orientation, l'accompagnement et la formation) et la Division de l'Action Sociale à la province de Sidi Ifni, qui assure le suivi de la mise en oeuvre des termes de la convention signée avec les porteurs de projets.

Jusqu'à présent, environ 70 personnes et entités ont bénéficié des services de la plateforme, dont 50 jeunes (18-45 ans) dans le cadre de l'axe entrepreneuriat, et 20 bénéficiaires parmi les porteurs de projets au sein des coopératives et des petites entreprises dans le cadre de l'axe économie sociale et solidaire, qui prévoit notamment l'accompagnement technique et financier, le suivi et la formation.

Parmi ces projets ayant bénéficié du soutien de l'INDH figurent un projet d'équipement d'une crèche, pour un coût s'élevant à 91.910 dirhams, dont 73.528 dirhams comme contribution de l'INDH, ainsi qu'un projet d'équipement d'une salle de sport pour un budget de 126.000 dirhams, dont 75.600 dirhams constituant une contribution de l'INDH.

Dans une déclaration à la MAP, Tayeb Adkoui, chargé de l'accompagnement au sein de la plateforme des jeunes de Sidi Ifni, a indiqué que cet espace vise à rapprocher les services des jeunes entrepreneurs ainsi que des coopératives et petites entreprises, dans le cadre du troisième programme de l'INDH relatif à l'amélioration des revenus et à l'inclusion économique des jeunes, qui comprend deux axes: l'entrepreneuriat et l'économie sociale et solidaire.

De son côté, Mohamed Laaribi, responsable du programme amélioration des revenus et inclusion économique des jeunes à la Division de l'Action Sociale (DAS) de la province de Sidi Ifni, a souligné que la plateforme des jeunes a contribué, depuis son ouverture en mai 2021, à la mise en oeuvre de 70 projets dans le cadre des axes entrepreneuriat et économie sociale et solidaire de l'INDH.