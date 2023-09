Algérie: Pluies orageuses sur plusieurs wilayas de l'Ouest et du Centre à partir de samedi

ALGER — Des pluies parfois orageuses, accompagnées localement de chutes de grêle, affecteront à partir de samedi plusieurs wilayas de l'Ouest et du Centre du pays, selon un bulletin météorologique spécial (BMS) émis par l'Office national de météorologie.

Placé en vigilance "Orange", ce BMS concernera les wilayas de Tlemcen, Ain Témouchent, Oran, Mostaganem, Tipaza, Sidi Bel Abbes, Mascara, Relizane, Chlef, Ain Defla, Saida, Tiaret et Tissemsilt avec des quantités de pluies estimées entre 20 et 30 mm et pouvant atteindre ou dépasser localement 40 mm, de samedi à 12h00 au dimanche à 3h00.

Ces pluies affecteront également les wilayas de Médéa, Blida, Bouira et Tizi Ouzou, ainsi que le Nord de la wilaya de Djelfa, avec des quantités estimées entre 20 et 30 mm et pouvant atteindre ou dépasser localement 40 mm, samedi de 12h00 à 22h00.