Maroc: Fiorentina - Sofyan Amrabat file à Manchester United

Sofyan Amrabat va rejoindre la Premier League, précisémment Manchester United en prêt payant avec option d'achat obligatoire. Après 2 saisons du côté de la Fiorentina, l'international marocain va découvrir l'Angleterre et retrouver Erik ten Hag qu'il a connu à Utrecht.

Manchester United va payer 10 millions d'euros (8,5 millions de livres sterling) pour obtenir le prêt de Sofyan Amrabat avec une option d'achat de 25 millions d'euros (21,4 millions de livres sterling). La Viola préférait un contrat permanent tandis que United soucieux des règles du Fair-Play Financier a préféré la formule d'un prêt avec option d'achat.

L'arrivée de Sofyan Amrabat à Old Trafford est très attendue par les supporters de Manchester United. Grâce à sa capacité à évoluer dans différents rôles au milieu de terrain, notamment en tant que milieu défensif et joueur box-to-box, il devrait apporter une couverture et une concurrence essentielles à des joueurs tels que Bruno Fernandes, Casemiro, et Christian Eriksen.

Sofyan Amrabat to Manchester United, here we go! Agreement in place -- more to follow 🚨🔴 #MUFC pic.twitter.com/xWx2g5kodx

-- Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 1, 2023