Sénégal: Forum de la performance - Cheikh Seck décline les objectifs du projet At-Pse

Ouverture ce 1er septembre 2023 à Saly Portudal, du Forum de la performance. Spécialiste en économie et gestion des finances publiques en appui à la coopération canadienne, Cheikh Seck est revenu sur les objectifs du projet At-Pse.

Dans son discours d'ouverture, M. Seck a rappelé que ce forum rassemble des hauts responsables, tels que les Secrétaires généraux, le directeur général du Bureau organisation et méthode (Bom), le secrétaire exécutif du Pcrbf, le directeur du contrôle budgétaire, le directeur du contrôle interne, le directeur de la programmation budgétaire et le coordonnateur de la Cellule d'études, de planification et de suivi-évaluation du Ministère des Finances et du Budget.

« Le projet At-Pse est une initiative d'Affaires mondiales Canada en partenariat avec le gouvernement du Sénégal. Il est exécuté par Cowater et vise à renforcer les capacités des ministères partenaires de la coopération canadienne dans le domaine de la gestion des finances publiques. Son objectif est de contribuer à accroître et renforcer les capacités des cadres et agents des ministères et autres organismes gouvernementaux concernés, à gérer les fonds publics et à livrer des services de qualité de façon plus efficiente à travers une application effective des réformes de l'Uemoa en matière de gestion des finances publiques », a déclaré Cheikh Seck. Ce forum, a-t-il dit, s'inscrit parfaitement dans cette perspective.

Il offre à son avis, une occasion précieuse d'échanger entre pairs et de discuter de la performance, qui occupe une place centrale dans les réformes de gestion des finances publiques. «Les discussions et les partages d'expériences que nous aurons ici contribueront à renforcer notre compréhension des défis communs et nous permettront d'explorer les moyens de les surmonter afin de réussir une budgétisation axée sur des résultats de développement. En travaillant ensemble, nous pouvons développer des synergies transversales qui profiteront à tous les ministères et organismes impliqués », a expliqué le spécialiste en économie et gestion des finances publiques en appui à la coopération canadienne. La rencontre prend fin le 2 septembre 2023.