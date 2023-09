Congo-Brazzaville: Diaspora - Echange autour de la communauté congolaise en RFA

interview

En marge de la présentation des "lettres de créance" du nouvel ambassadeur du Congo en République fédérale d'Allemagne (RFA), Édith Antoinette Itoua, a rencontré les représentants de la communauté congolaise de sa juridiction. Une occasion de recueillir les propos d'Alain Itoua Gassay résidant en Allemagne.

Par qui est composée la communauté congolaise en République fédérale d'Allemagne et comment est-elle structurée ?

La communauté congolaise en Allemagne compte plusieurs centaines de membres. En grande majorité, ce sont des étudiants et anciens étudiants qui étaient orientés en Allemagne (ex-RFA et ex-RDA). Une bonne partie a également suivi son cursus universitaire dans l'ex- URSS avant de s'installer en Allemagne. Ce sont également des Congolais venant d'autres horizons et qui, pour des raisons d'ordre professionnel, sportif, culturel et familial, ont opté pour la contrée germanique.

C'est une communauté faiblement structurée. Il existe néanmoins quelques associations à but non lucratif regroupant les Congolais selon leur centre d'intérêt.

Quelles sont ses attentes ?

Sans être le porte-parole de celle-ci, juste en échangeant et en les côtoyant lors de rencontres patriotiques ou à l'occasion des retrouvailles à l'ambassade du Congo en République fédérale d'Allemagne, il se dégage de chacun d'eux une volonté de s'impliquer dans le développement de leur pays d'origine. Ils sont dans la logique de structuration et veulent, par exemple, connaître leur nombre ? ; dans quelle ville résident-ils ? ; apprendre qui est qui ? ; comment ils peuvent s'impliquer dans les projets de développement ? Ou, tout simplement, quelles démarches accomplir pour entreprendre. Il est temps de structurer cette diaspora en tenant compte des textes relatifs au pays d'accueil, au pays d'origine, afin de permettre aux Congolais résidant en Allemagne de contribuer activement au développement économique, technologique et social du Congo.

À titre personnel ou au niveau associatif, avez-vous un projet à réaliser au Congo ?

Les idées de projets dans divers domaines tels que l'agriculture, la médecine, l'éducation, la formation professionnelle des jeunes ne manquent pas. En ce qui me concerne, je suis ingénieur diplômé en électrotechnique, gestionnaire des fonds de projets, par surcroît, spécialiste en énergies renouvelables. Je suis porteur de projets autour du développement de l'énergie solaire au Congo, du traitement des déchets et de la production de l'électricité pour aider le pays à satisfaire ses besoins énergétiques. Ces projets se situent tout à fait dans le cadre du développement durable pour lesquels notre pays dispose d'énormes potentialités, à charge pour lui de mettre rapidement en place un cadre juridique et financier incitatif. Cela permettrait, je suppose, aux autorités congolaises en charge des Congolais de l'étranger, de se saisir de ce type d'opportunités pour orienter les résidents d'Allemagne vers des projets structurants et apporter des solutions adaptées. L'arrivée d'Édith Antoinette Itoua, le nouvel ambassadeur, suscite en nous de réels espoirs de disposer d'un interlocuteur institutionnel pouvant servir d'interface entre les institutions et la communauté de sa juridiction comprenant la République fédérale d'Allemagne, la Hongrie, la Tchéquie, la Pologne, la Slovaquie, l et l'Autriche. Heureux, « nous lui souhaitons les pleins succès dans ses nouvelles fonctions diplomatiques ».