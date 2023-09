Afrique Australe: Les Seychelles accueillent les tout premiers championnats panafricains de danse artistique

Les Seychelles accueillent les tout premiers championnats panafricains de danse artistique à l'hôtel Berjaya Beau Vallon Bay sur l'île de Mahé, où non-élites et maîtres en danse artistique s'affronteront en duel.

L'événement, organisé par la Fédération mondiale de danse artistique (WADF) en collaboration avec l'Institut national du patrimoine culturel et des arts des Seychelles (Snicha) et le Conseil national de la jeunesse des Seychelles (SNYC), aura lieu les 1er et 2 septembre.

Environ 200 danseurs de six nations y participeront.

Le président de la WADF, Nils-Håkan Carlzon, qui a rencontré vendredi le président des Seychelles, Wavel Ramkalawan, a déclaré aux journalistes "Nous attaquons l'Afrique à travers la danse, depuis les Seychelles".

Il a déclaré qu'il s'agissait du premier concours organisé par la WADF en Afrique.

Photo : Le président de la WADF, Nils-Håkan Carlzon (à gauche), a rencontré vendredi le président des Seychelles, Wavel Ramkalawan.

WADF est une organisation mondiale de danse à but non lucratif avec plus de 100 ans d'expérience dans le domaine de la danse - qui offre également une plateforme aux danseurs non professionnels.

"En fait, nous préparons cet évènement depuis deux ans, il y a eu beaucoup de planification", a-t-il révélé.

Il a ajouté que les Seychelles ont été choisies pour organiser les compétitions cette année car "les organisateurs ont montré un grand intérêt pour notre association".

Vendredi, le premier jour de compétition, les danseurs montreront leurs talents dans des combats afrobeat, hip hop, danses urbaines et traditionnelles de 11h à 18h.

Le deuxième jour, l'accent sera davantage mis sur la danse classique, de salon et latine.

Une cérémonie de bienvenue aura lieu le deuxième jour pour tous les invités aux Championnats panafricains de danse artistique. Il y a également 13 personnels internationaux qui feront partie de l'équipe technique, dont M. Carlzon.

Le championnat est classé en différentes catégories à savoir les mini-kids à partir de 4 ans, les juvéniles de 9 à 12 ans, les juniors, les jeunes et les adultes ainsi que les masters à partir de 35 ans.

Lorsqu'on lui a demandé ce que les spectateurs pouvaient attendre de la compétition, M. Carlzon a répondu : "Beaucoup de danses joyeuses, des gens très sympas et de la bonne danse bien sûr. Nous avons des représentants venant d'Europe et de Russie également ; et ce sont de très bons danseurs, mais le plus grand nombre des danseurs viendront d'Afrique."

"Nous sommes très heureux que les danseurs et les écoles de danse des Seychelles bénéficient d'un tel soutien en matière de parrainage, car ils peuvent réellement voyager", a ajouté M. Carlzon.

Il a déclaré qu'il y avait "une grande délégation des Seychelles qui s'était rendue en Grèce il y a environ quatre semaines".

Les gagnants du concours recevront leurs prix samedi soir.