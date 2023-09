Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 02 Septembre 2023

Gabon : Coup d'État - Des valises de billets filmés chez des proches d'Ali et Sylvia Bongo

La junte, qui avait annoncé après le putsch l'arrestation de hauts dignitaires du régime Bongo. Ils étaient accusés de « haute trahison contre les institutions », « détournement massif des deniers publics », « malversation financière internationale en bande organisée », « faux et usage de faux », « falsification de la signature du président », « corruption active » ou encore « trafic de stupéfiants ». Une enquête avait été ouverte et visiblement, les autorités le font savoir. Des vidéos ont commencé à être diffusées, notamment sur les médias publics. On y voit par exemple Ian Ghislain Ngoulou, ex-directeur de cabinet de Nourredin Bongo, le fils du président déchu, aux côtés de Nourredin Bongo lui-même. Tous deux l'air abattu. On y voit des images de sacs et valises remplis de billets. Interrogé, Ian Ghislain reconnaît que l'argent était dans son salon, il explique qu'il s'agit de fonds de campagne. Mais il ne connaît pas la somme totale ni d'où l'argent vient. Agacé par les questions, il stoppe ensuite l'entretien. La presse parle de quatre milliards de francs Cfa.( Source : Rfi)

Côte d'Ivoire : Élections locales- 8 millions d'électeurs appelés aux urnes.

C'est ce samedi 02 Septembre 2023 que les électeurs ivoiriens se rendent aux urnes pour voter leurs conseillers municipaux et régionaux. 8 millions d'électeurs sont appelés aux urnes. Selon les chiffres de la Commission électorale indépendante (Cei),30419 candidats concourent pour les municipales dans 201 communes, et 5 247 pour les régionales dans 31 régions. À deux ans de la présidentielle de 2025, ce scrutin à valeur de test pour le président Ouattara, réélu en 2020 pour un troisième mandat. Ces élections interviennent également dans un moment de recomposition politique pour les forces d'opposition, dont les performances seront scrutées comme un baromètre. (Source : allafrica.com)

Rca : Zemio- Le transport en commun paralysé par la crise du carburant

Zemio est l'une des localités centrafricaines les plus impactées par la crise des hydrocarbures. Faute de station-service dans la ville, les habitants se ravitaillent à partir de la République démocratique du Congo. La forte dégradation des routes et l'insécurité ont entraîné la hausse du prix du litre, passant de 1.250F à 2.500 FCFA. La hausse du prix des hydrocarbures affecte négativement les activités quotidiennes des habitants de Zemio. Aucun secteur d'activités n'est épargné. Le prix du transport en moto dans le centre de la ville varie entre 500 et 1.000 francs CFA. Face à la crise du carburant, certains propriétaires ont choisi de parquer leurs véhicules. Conséquence, pour toute la ville, seulement deux véhicules de transport de marchandises relient la capitale Bangui. « Nous achetons un litre à 2.500 voire 3.000 francs Cfa », Indique des usagers. La dégradation des routes et les tracasseries douanières augmentent les difficultés des revendeurs. (Source : abangui.com)

Togo : Coup d'Etat au Gabon- La Compagnie aérienne Asky suspend les vols vers ce pays

La compagnie aérienne Asky a pris la décision le jeudi dernier de suspendre temporairement ses vols à destination du Gabon en raison du coup d'État récent dans le pays, indique Republic of Togo. Cette mesure de prudence vise à garantir la sécurité des passagers et du personnel. Aucune date de reprise des liaisons entre Lomé et Libreville n'a été annoncée pour le moment. La compagnie surveille la situation de près avant de prendre toute décision concernant la réouverture de ces trajets. (Source : alome.com)

Bénin : Proposition de transition au Niger- La Cédéao dément

La Commission de la Communauté Économique des États de l'Afrique de l'Ouest (Cédéao) a vigoureusement démenti les récentes allégations concernant une prétendue proposition de calendrier de transition pour le Niger. « L'information, en français et prétendument relayée par l'Afp, est fausse et doit être traitée comme telle", a indiqué la Commission de la Cédéao dans une déclaration officielle. En outre, l'institution sous-régionale a clairement indiqué sa position en insistant sur la nécessité impérieuse de rétablir immédiatement l'ordre constitutionnel au Niger. Cette démarche, selon la Cédéao, requiert en particulier la libération de l'ancien chef d'État Mohamed Bazoum, détenu depuis le 26 Juillet 2023, ainsi que la restauration de ses fonctions présidentielles. ( Source : acotonou.com)

Sénégal : Magal de Touba- Macky Sall fait ses adieux au Khalife général des Mourides

Le président de la République Macky Sall a effectué, jeudi dans l'après-midi, une visite de courtoisie au khalife général des Mourides en prélude au Grand Magal de Touba. Comme il est de tradition à la veille de chaque célébration du Grand Magal de Touba, le chef de l'État, avec une forte délégation, s'est rendu auprès du Khalife. La célébration de la 129e édition du Magal de Touba a été l'occasion pour le président Macky Sall de rappeler que son souhait a toujours été de limiter les mandats à deux. En réponse, le Khalife général des Mourides, par la voix de son porte-parole, Serigne Bassirou Abdou Khadre a exprimé des remerciements à l'endroit du président Macky Sall pour les réalisations effectuées à Touba, notamment dans l'assainissement pendant les douze années de son magistère. ( Source :adakar.com)

Maroc : Affaires militaires- Ouverture d'une enquête judiciaire suite à un incident maritime à Oujda…

Le parquet d'Oujda a ordonné, le 29 août courant, l'ouverture d'une enquête, sur la base des déclarations d'une personne affirmant avoir été victime, avec 4 autres jeunes personnes, d'un incident violent en mer, indique une source judiciaire à la Map. Les cinq personnes, qui étaient à bord de jet-skis, se seraient égarés en mer lors d'une sortie de loisir, indique la même source. Le parquet a donné ses instructions à la Gendarmerie Royale à Oujda, afin de recueillir les informations nécessaires sur les circonstances dudit incident, ajoute-t-on. Dans le cadre de l'enquête, plusieurs personnes faisant partie des familles et entourage de ce Groupe de jeunes ont été auditionnées. Le parquet a indiqué à la Map que l'enquête se poursuit actuellement.

Guinée : Drame à aviation - Comment Morlaye Yansané et ses enfants ont trouvé la mort…

Quatre personnes d'une même famille ont perdu la vie dans un incendie. Ce drame malheureux a eu lieu dans la nuit du 1er septembre 2023 dans le quartier Aviation, dans la commune de Matoto. Selon les témoignages recueillis sur place, un court-circuit serait à l'origine de ce sinistre qui a ravagé l'appartement de deux chambres, salon et magasin. Les victimes sont le père de famille, Morlaye Yansané, ses deux enfants, Aicha et Kaman Yansané et sa nièce Aminata Camara. Source : africaguinee.com)

Niger : Mobilisation des ressources internes- Le Snai s`engage à relever le défi

Le Bureau exécutif national du syndicat national des agents des impôts (Ben/Snai), a rendu publique, ce jeudi 31 août 2023, une déclaration de soutien au Conseil national pour la sauvegarde de la patrie (Cnsp) où il s'engage à relever le défi de la mobilisation des ressources internes dans ce contexte d'embargo financier sur le Niger. A travers cette déclaration lue par son secrétaire général M. Abass Mahaman Falalou, le Bureau exécutif national du Snai dit suivre avec une attention toute particulière, la situation sociopolitique du Niger suite au Coup d'Etat intervenu le 26 juillet 2023 et prend acte des décisions du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie (Cnsp). ( Source :aniamey.com)

Burkina Faso : Affaires militaires- « Des gens étaient payés gracieusement pour mener des attaques »

Le ministre burkinabè de la Défense a affirmé, mercredi, que des individus ont reçu de l'argent pour attaquer le pays, à partir du Niger.« Nos soldats qui sont dans la ligne de front avec le Niger ont constaté de visu comment les attaques se passent. Après le coup d'Etat nous avons eu cette chance d'avoir des retours d'informations sur ce passait sur le terrain », explique le colonel-major Kassoum Coulibaly, ajoutant que « des gens étaient payés gracieusement pour mener des attaques au Burkina ». Le ministre de la Défense donnait les raisons d l'envoi d'un contingent militaire au Niger, en « cas d'agression » de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'ouest (Cédéao). Selon le colonel-major Coulibaly, cette décision est plus « stratégique » et vise avant tout à défendre les intérêts des Burkinabè. « Ce qui touche à la sécurité du Niger touche fondamentalement à la sécurité du Burkina Faso », indique le ministre d'Etat. (Source :Apa)