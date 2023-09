Madagascar: Classement - Madagascar bat le record de médailles d'or

Madagascar est proche de gagner son pari; être premier au classement général de la XIe édition des JIOI 2023, jouée à la maison, quand le rideau est tombé.

À une journée de la cérémonie de clôture de la XIe édition des JIOI 2023 à la maison, la Grande île reste à la première place avec 243 médailles dont 109 d'or, 61 d'argent et 73 de bronze. Depuis le début de la compétition, Madagascar a affiché son ambition et c'est le chef de l'État malgache Andry Rajoelina lui-même, lors de la cérémonie d'ouverture, qui a donné le ton et a incité les athlètes malgaches à produire tous les efforts nécessaires pour terminer en tête de classement au décompte final, en nombre de médailles acquises. « Il ne s'agit pas seulement d'offrir une organisation exceptionnelle aux îles soeurs.

Il y a aussi pour Madagascar le défi de remporter la victoire dans les compétitions sportives en conquérant la première place au tableau des médailles », confie Andry Rajoelina. Le cap de 100 médailles d'or a été franchi hier grâce aux 18 obtenues par 5 disciplines. L'athlétisme a rapporté trois nouvelles médailles d'or tandis que le karaté a en a apporté 4. Pour la journée du 1er septembre, le kickboxing en a offert 8 pour le clan malgache. La pétanque a encore fait parler du talent malgache en offrant 2 médailles d'or. L'expatrié malgache Brice François Nativel Jonathan du tennis de table a apporté sa part de contribution dans la quête de médailles d'or hier.

Rendez-vous aux Comores

Avec un total de 109 médailles d'or, Madagascar devance largement Maurice avec ses 81 médailles d'or, 80 médailles d'argent et 89 médailles de bronze pour un total général de 250 médailles. La Réunion vient en troisième position avec ses 208 médailles, composées de 69 d'or, 75 d'argent et 64 de bronze. Pour les détracteurs du régime actuel qui ont espéré que cette XIe édition des JIOI 2023 serait un échec cuisant pour les tenants du pouvoir actuel et Madagascar en particulier, les valeureux athlètes malgaches ont su montrer à la hauteur.

Ils ont tous montré qu'avec des bonnes volontés pimentées du courage et de l'abnégation, ils ont réussi à relever encore plus haut l'honneur de Madagascar devant les autres îles soeurs. Alors que la XIe édition des Jeux des îles de l'océan Indien approche son dénouement à Madagascar, on connaît déjà les noms des pays qui accueilleront les deux prochaines éditions.

Il s'agit des Comores en 2027 et les îles Maldives quatre ans après. Ces deux pays n'ont encore jamais accueilli les JIOI, qui avaient toujours eu lieu à Madagascar, (1990, 2007, 2023) aux Seychelles (1993, 2011), à l'île Maurice (1985, 2003, 2019) et à la Réunion (1979, 1998, 2015).