Le palais de la Reine, désormais baptisé le musée du « Rovan'i Madagasikara », est le gardien de l'histoire de la royauté malgache et des objets symboliques qui représentent la diversité culturelle des vingt-trois régions de Madagascar.

Sa magnificence a particulièrement captivé les visiteurs lors de cette XIe édition des Jeux des îles, où le président de la République de Maurice, Prithvirajsing Roopun, accompagné de délégations, a commencé la visite le 26 août. De plus, les jeunes du volet Jeunesse ont également eu l'occasion de visiter ce site emblématique, Rovan'i Madagasikara, ce jeudi. « Madagascar a tant à offrir, cela me donne envie de prolonger mon séjour ici. Le palais de la Reine est un bâtiment unique où j'ai découvert des artefacts anciens et l'histoire de la royauté.

La vue depuis l'extérieur est magnifique, j'ai pu admirer Antananarivo en une seule prise », confirme Yamps Matéo, un jeune Réunionnais du volet Jeunesse. À noter que les visiteurs peuvent découvrir au premier étage l'histoire des souverains à travers des objets, des costumes et des tableaux représentant les rois et reines de Madagascar, de Radama I à Ranavalona III. La visite du deuxième étage du palais offre une immersion dans la nouvelle technologie digitale, avec la diffusion d'hologrammes et une vidéo en 3D commémorant la guerre qui opposa jadis les colons à l'armée royale. Enfin, au troisième niveau du palais se trouvent des ouvrages relatifs au patrimoine et aux archives de Madagascar.

%

Patrimoine malgache

Parmi les trois sites emblématiques proposés par l'Office régional du tourisme d'Antananarivo (ORTANA) pour les JIOI, Rovan'i Madagscar, Lemurs'Park et Ambohimanga Rova, c'est encore le Rovan'i Madagasikara qui attire le plus grand nombre de visiteurs, accueillant environ vingt personnes par jour. « Le Rovan'i Madagasikara est devenu le symbole de l'histoire. Sa réouverture aux visiteurs est l'occasion de revivre les annales du musée et de raconter l'histoire à travers les objets sauvés du triste incendie survenu il y a 28 ans. Nous avons constamment reçu des retours positifs de la part des visiteurs pendant cette semaine des JIOI.

Ils louent les progrès qui ont fait du Rova un musée exceptionnel de la ville, impressionnés par tout ce qu'ils y découvrent à l'intérieur. Certains soulignent que cela contribue à promouvoir la culture malgache », explique Roger Nathanael Randrianan- drasana, guide au sein d'ORTANA. Cette visite guidée spéciale, organisée dans le cadre des Jeux des îles, touche à sa fin aujourd'hui, mais le Rovan'i Madagasikara est ouvert tous les jours pour tous les amateurs d'histoire et de culture désireux de découvrir le riche patrimoine malgache.