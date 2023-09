Madagascar: Tennis de table - Nativel récupère l'or en simple

Un joueur vraiment exceptionnel. Trois médailles d'or sur quatre finales disputées. Le médaillé d'or des Jeux des îles de l'océan Indien en 2011 aux Seychelles, Jonathan Brice François Nativel, renoue avec le titre en simple.

L'aîné de l'équipe a parfaitement défendu les couleurs nationales en assurant trois médailles d'or. Après les sacres en équipe, en double messieurs et double mixte, Nativel a décroché, hier soir, à la zone Forello à Tanjombato, le métal précieux de l'épreuve individuelle en s'imposant en finale contre le Maldivien Mohamed Sfaffan Ismail par 4 sets à 2. La finale a duré quarante-sept minutes. Il a frappé fort dès l'entame de la rencontre et a mené sans complexe lors des trois premiers sets 11/6 11/8 11/5. La machine a été bloquée au quatrième set pour Nativel. Il est devenu nerveux à la suite des quelques fautes directes qu'il a commises.

Il a été mené 0 contre 5 mais il a remonté la pente et a égalisé 9 partout, puis 11 partout avant de céder par 11 à 13. Le cinquième set a été aussi très disputé. Sfaffan Ismail a dominé dès l'entame du set. Nativel a tout fait pour revenir au score et a égalisé 9 partout avant que son adversaire l'emporte à 11 contre 9. Stressé, il a vite retrouvé son calme en sixième set et l'arrache sur un score de 11 à 6.

%

Mission accomplie

Au terme de la finale, il a sauté sur la table et s'y est mis debout en criant fort la victoire. «C'est trop difficile émotionnellement parce que nous étions amputés de trois joueurs en début de compétition. Les équipes adverses ont été très préparées... Je suis content parce que j'ai amené des médailles pour le classement général», livre Nativel juste après la finale, les larmes aux yeux. «Ce joueur maldivien a une capacité athlétique, un mental et une technique hors normes. Il s'accroche et c'est jamais fini avec un tel adversaire», souligne le triple médaillé d'or.

Il a disputé six matches en simple et les a tous gagnés. Il a écarté un Mauricien et un Maldivien en quarts et en demi-finales. Interrogé sur ses prochains projets ou sa participation aux prochains Jeux des îles, il n'arrivait plus à répondre, il a seulement dit: «je ne sais pas,... je ne sais pas», en pleurant, à côté de sa femme et ses deux enfants qui l'ont supporté lors de cette finale. Au classement final, Madagascar termine à la seconde place avec trois médailles d'or et une de bronze, derrière les Maldives qui comptent quatre en or, quatre en argent et une en bronze.