Madagascar: ENAM - Sortie de la 5éme promotion Mahitsi

L'administration publique peut compter sur de nouvelles compétences. L'Ecole Nationale d'Administration de Madagascar (ENAM) a procédé, hier, à la sortie de la promotion en formation continue dénommée MAHITSI.

Ils sont en tout 105 promus, qui - après avoir décroché le diplôme de fin d'études de l'ENAM - vont grossir le rang des cadres de l'administration publique en travaillant dans les institutions et ministères.

Formation complète

Les sortants sont issus de différentes spécialités dont 11 en administration territoriale, 41 en gestion publique, 40 en marché public et 14 en administration publique. La promotion MAHITSI comporte 60 hommes et 45 femmes âgés de 29 à 51 ans. Ils ont été recrutés, suite à un concours organisé par l'ENAM en 2021 et ont débuté leur formation en juillet de la même année pour une durée de 2 ans. Une formation complète qui va leur permettre de servir le pays dans des postes à responsabilité au sein de l'administration publique. La promotion MAHITSI a choisi comme marraine, la ministre de l'Economie et des Finances, Rindra Hasimbelo Rabarinirinarison. Dans le discours qu'elle a prononcé, cette dernière a, une fois de plus, insisté sur la nécessité de la droiture dans la gestion de l'administration publique. Elle a d'ailleurs félicité la promotion pour avoir choisi la dénomination « Mahitsy » qui signifie « droit » ».

Tutelle

On rappelle que l'ENAM dispense de deux types de formation. La formation initiale qui est destinée aux jeunes et moins jeunes titulaires d'un diplôme de bac + 4, les prépare à exercer de hautes fonctions dans l'administration. La formation continue permet aux agents publics déjà en poste de se perfectionner ou d'approfondir leur maîtrise du métier. L'ENAM est sous la tutelle financière du ministère de l'Economie et des Finances et sous la tutelle administrative du ministère de l'Emploi, du Travail, de la Fonction publique, et des Lois sociales. Notons par ailleurs que le parrain de la promotion MAHITSI est le ministre des Postes, des Télécommunication et du Développement numérique, Tahina Michel Razafindramalo.