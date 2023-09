Madagascar: Agronomie - Série d'événements pour la célébration du 60e anniversaire de l'ESSA

L'École Supérieure des Sciences Agronomiques (ESSA) de l'Université d'Antananarivo a célébré avec éclat son 60e anniversaire avec une série d'événements exceptionnels qui se sont tenus depuis le 29 avril et clôturés hier.

L'apogée de cette célébration a eu lieu le 31 août, lors d'une journée riche en activités. La journée a débuté avec une conférence-débat de haut niveau sur le thème « Ingénieurs Agronomes Formations et Développement Agricole et rural ». Les intervenants - d'anciens ingénieurs de renom - ont partagé leurs perspectives et leurs expériences, mettant en lumière le rôle crucial des ingénieurs agronomes dans le développement agricole et rural de Madagascar. L'aspect ludique n'a pas été négligé par les organisateurs, avec une compétition de « Questions pour un Champion » qui a couronné un champion du 60e anniversaire. De plus, une promotion culturelle Sompitra Agro Kabary a ajouté une dimension éducative à la journée en mettant en avant les talents oratoires des étudiants. Cette journée a été le point culminant de trois jours d'activités de l'AGRO, au cours desquels d'éminents anciens directeurs de l'ESSA, tels que le Pr Panja Ramanoelina, le Pr Jean Rasoarahona et le Pr Bruno Ramamonjisoa, ont animé des conférences et des débats fascinants autour du thème évocateur « ESSA depuis 1963 - Tontolo iainana, Tontolo Ambanivohitra, Fampandrosona ». Des activités socio-culturelles et sportives ont également ajouté une touche dynamique à cette célébration.

Activités

A noter que la célébration a débuté dès le 29 avril avec un culte oecuménique à la Chapelle militaire d'Ampahibe, suivi d'une journée de rencontres de l'AGRO, au cours de laquelle l'ingénieur Rakotonoely, membre de la première promotion de l'ESSA AGRO, a honoré l'événement de sa présence. Les 29 et 30 juillet ont vu la tenue de l'ALUMNI DAY 1, une journée qui a réuni et structuré les anciens élèves de l'ESSA, renforçant ainsi les liens au sein de la communauté de Maitimolaly de l'école. Une structure dédiée aux Maintimolaly a même été mise en place pour faciliter les rencontres et les échanges. La célébration du 60e anniversaire de l'ESSA AGRO se poursuivra jusqu'à la fin de l'année, avec toutes les activités de l'école s'inscrivant dans cette commémoration de six décennies d'excellence en agronomie. L'ESSA d'Antananarivo, depuis sa création en 1963, continue de jouer un rôle essentiel dans la formation d'ingénieurs agronomes de haut niveau et dans le développement de l'agriculture et des zones rurales de Madagascar. Bref, cette célébration du 60e anniversaire témoigne de son engagement continu envers l'excellence et l'innovation dans le domaine de l'agriculture.