Madagascar: Pollution marine dans l'océan Indien - Le plan de contingence régional, à renforcer

Plusieurs parties prenantes régionales et nationales se sont réunies les 29 et 30 août derniers à Maurice dans le cadre de la lutte contre les risques de pollution marine.

Disposer de cadres agréés de coopération régionale, plus particulièrement dans une zone littorale et insulaire. Tel est l'un des objectifs principaux de la réunion qui s'est tenue à l'île Maurice les 29 et 30 août derniers. Une réunion aux enjeux stratégiques, compte tenu des risques de pollution dans une zone vaste et empruntée que le sud-ouest de l'océan indien, a été organisée par la Commission de l'océan Indien. Divers acteurs régionaux et internationaux ont participé à la rencontre afin de renforcer la réponse commune et coordonnée des États de la région pour faire face à d'éventuels incidents de pollution marine. Ce, dans la mesure où les conséquences de tels incidents dépassent les frontières nationales.

Organisée dans le cadre du programme de sécurité maritime « MASE », mis en oeuvre par la commission en question, la réunion a été menée sous le financement de l'Union Européenne. L'événement des 29 et 30 août derniers s'inscrit ainsi dans la logique de l'exercice de simulation régionale de pollution marine (WIOPOLREX), organisé par les Centres régionaux de coordination des opérations (CRCO) et de Fusion de l'information maritime (CRFIM).

Plan

« Un exercice de terrain de simulation de pollution marine sera prochainement organisé à Maurice dans le but de tester le mécanisme de coordination régionale ». C'est ce qu'on a avancé lors de cette réunion. Celle-ci a d'ailleurs été l'occasion pour les parties prenantes de discuter et de réfléchir collectivement sur « le niveau de préparation et la capacité de réponse de la région face aux risques de pollution maritime ».

Les participants de cette réunion ont ravivé la discussion sur le mécanisme de coopération régionale adossée au Plan de contingence régional en matière de pollution marine et défini les rôles et responsabilités de chaque acteur au niveau national et régional dans ce mécanisme. Un tel événement est important pour l'Etat insulaire qu'est Madagascar compte tenu de sa position et des risques de pollution marine aussi bien dans l'océan Indien que dans le canal de Mozambique.